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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
11:45 (мск), источник: Sport24

Русского легионера хотят три клуба Серии А, легендарный Фергюсон возвращается в «МЮ». Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Что в России

ЦСКА может пополниться еще одним легионером

Защитник «Аякса» Лисандро Магальян дал согласие на переход в ЦСКА, утверждает Metaratings.ru. Теперь московскому и амстердамскому клубам нужно согласовать условия трансфера 28-летнего аргентинца.

Магальян связан контрактом с «Аяксом» до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,5 млн евро. В сезоне-2021/22 Лисандро на правах аренды выступал за «Андерлехт», в составе которого провел 27 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Ташаев перешел в «Аланию»

«Алания» объявила о переходе полузащитника Александра Ташаева. 28-летний футболист подписал с клубом из Владикавказа контракт по схеме «1+1» и будет выступать под 88-м номером. В профессиональной карьере Ташаев выступал за московские «Динамо» и «Спартак», казанский «Рубин», и волгоградский «Ротор». В сезоне-2021/22 хавбек сыграл за «Ротор» 22 матча в Первой лиге и сделал 4 голевых передачи.

Где продолжит карьеру Борис Ротенберг

Дмитрий Селюк, агент бывшего защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, рассказал о будущем футболиста.

«У Бори дела не хуже, чем у многих в стране. Ведем сейчас переговоры, думаю, в следующем месяце он определится со своим будущим. Сейчас он пожинает плоды окончания своей футбольной карьеры в “Локомотиве”. Что будет дальше — посмотрим. Но без работы он не останется», — приводит слова Селюка Metaratings.

Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 года. За шесть лет 36-летний футболист принял участие лишь в 17 матчах в составе московского клуба, пропустив большую часть времени из-за травм.

Что в Европе

Экс-игрок «Рубина» перешел в «Олимпиакос».

Бывший полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом подписал контракт с греческим «Олимпиакосом», сообщается на официальном сайте клуба. Детали трансфера не приводятся. В апреле 25-летний футболист приостановил контракт с «Рубином» и выступал за «Сеул». В составе казанской команды Хван Ин Бом провел 38 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 7 голевых передач.

Миранчук интересен трем клубам Серии А

По информации инсайдера Николо Скиры, информацию о полузащитнике «Аталанты» запрашивали «Верона», «Болонья» и «Торино», который готов заплатить за россиянина 9 млн евро. Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. За это время он принял участие в 56 матчах команды, забил 9 голов и отдал 7 передач.

От Роналду отказался родной клуб

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не вернется в «Спортинг». Как утверждает The Athletic, агент футболиста Жорже Мендеш провел встречу с руководством лиссабонского клуба, но главный тренер «львов» Рубен Аморим выступил против возможного перехода пятикратного обладателя «Золотого мяча», выразив опасения, что появление Криштиану в составе команды сломает тактические построения и усложнит налаживание игры.

Недавно Роналду оставил гневной комментарий под публикацией в соцсетях, где утверждается, что он настаивает на уходе, но переговоры с «МЮ» не окончились успехом.

«Невозможно не говорить обо мне даже один день. Иначе пресса не сможет заработать. Вы понимаете, что не сможете привлечь внимание людей, если не будете лгать. Продолжайте в том же духе. Возможно, однажды вы опубликуете достоверную новость», — написал Роналду.

Фергюсон возвращается в «МЮ»

Сэр Алекс Фергюсон близок к возвращению в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Daily Mail, специалист возглавит аналитический отдел английского клуба, который будет оказывать поддержку и консультации руководству. В отдел также войдут бывший исполнительный директор клуба Дэвид Гилл, экс-капитан команды Брайан Робсон и спортивный директор клуба Джон Мерто.

Источник: Reuters

Фергюсону 80 лет, он является одним из самых титулованных тренеров в истории футбола. Шотландец возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, при нем английский клуб стал 13-кратным чемпионом АПЛ.

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