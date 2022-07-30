«У клуба нет стадиона, базы, автобуса». Что ждёт Оздоева в Турции

Полузащитник сборной России уехал в Европу! Магомед Оздоев, оформив чемпионство с «Зенитом», не дождался приглашения от команд РПЛ (или они его не устроили) и двинул в Турцию — теперь он будет выступать за «Фатих Карагюмрюк». А кто в России знает о турецком футболе больше, чем Эльвин Керимов? Правильно, никто! Поэтому «Чемпионат» связался с комментатором и обсудил с ним выбор Оздоева. Заодно расспросили и про Артёма Дзюбу, которого тоже ждут в Турции. Или нет? Давайте узнаем.

«Президент клуба ждёт поддержки от государства»

— Что вообще из себя представляет клуб «Фатих Карагюмрюк»?

— Это клуб с почти столетней историей, но почти никаких успехов он не добивался. По решению министра образования Турции в 40-х годах прошлого столетия команду лишили стадиона, так что на несколько лет «Фатих Карагюмрюк» прекратил существование. Но после вернулся и даже участвовал в первом сезоне чемпионата Турции в 1959 году! Долгое время клуб играл в низших лигах, а в сезоне-2019/2020 вернулся в Суперлигу и очень неплохо там выступает.

— В каком стиле играет «Фатих Карагюмрюк»?

— В клуб пришел Андреа Пирло, и, думаю, команда будет играть в атаку, прессинг, будет зрелищный футбол. Это ставка президента клуба Сулеймана Хурмы, который хочет, чтобы команда была привлекательна для болельщиков, повышался уровень посещаемости. Им нужно сделать «Фатих Карагюмрюк» брендом, участвовать в еврокубках. Задачи максимально амбициозные, но есть большие трудности.

У клуба нет стадиона, нет базы, нет автобуса с надписью «Фатих Карагюмрюк». В связи с этим президент клуба ждёт поддержки от государства и открыто об этом говорит, но и сам находит спонсоров и деньги на серьёзные трансферы. Хурма сам говорит, что приглашать того же Пирло сложно, когда есть такие проблемы, когда приходится тренироваться то в Олимпийском парке рядом со стадионом «Ататюрк», то на базе сборной Турции рядом с офисом федерации футбола. Есть бытовые сложности, но клуб старается их решать.



— Восьмое место «Фатих Карагюмрюк» в прошлом сезоне — это успех?

— Безусловно, но не раз говорилось о том, что клубу хотелось бы попасть в еврокубки: и на тот момент, когда тренер Волкан Демирель завершал сезон с командой, и когда «Фатих Карагюмрюк» тренировал Франческо Фариоли. Клуб и вправду мог попасть в еврокубки, но в концовке сезона потерпел несколько поражений, хотя шансы попасть туда были до последнего тура.



— У «Фатих Карагюмрюк» мало болельщиков?

— Да, болельщиков немного. Но это проблема, которая есть у всех клубов, которые не называются «Галатасарай», «Фенербахче» или «Бешикташ». Это абсолютно нормально. «Фатих Карагюмрюк» — исторический клуб с традициями. «Касымпаша» — главный соперник «Карагюмрюка» — тоже клуб с традициями. Здесь большой перекос в сторону топ-клубов.



Это проблема всей Турции — не только стамбульских клубов. Даже в регионах болельщики, которые поддерживают свои местные команды, параллельно болеют за «Галатасарай», «Фенербахче» или «Бешикташ». Иногда, когда команда родного города играет против «Галатасарая», они приходят и болеют за «Галатасарай». Сложно так быстро эту ситуацию изменить, но для этого нужно выступать в еврокубках, как это делает «Башакшехир».

«Оздоев будет игроком основы»

— Как вы оцените трансфер Оздоева в «Фатих Карагюмрюк»?

— Думаю, он будет игроком основы. Он может заиграть. Чемпионат Турции не самый сложный с тактической точки зрения. Тренеры там не самые сильные, интенсивность игры становится выше с каждым годом, но такой разницы, как между РПЛ и Бундеслигой, нет. С чем-то новым Оздоев не столкнётся. У него есть все данные, чтобы заиграть. 29 лет — для чемпионата Турции это возраст молодого и перспективного игрока, учитывая, что там подписывают легионеров, которым по 37. Будет круто, если они с Пирло сработаются.

— Удивительно, что Магомед Оздоев присоединился именно к «Фатих Карагюмрюк»?

— Конкретных слухов про «Фатих Карагюмрюк» не было. Я не могу сказать, что удивился, потому что «Фатих Карагюмрюк» сейчас нуждается в усилении опорной зоны. Несколько спорных футболистов были подписаны после ухода капитана команды Лукаса Бильи. Помимо Оздоева, клуб подписал Отабека Шукурова из сборной Узбекистана, Лоуренса Николаса, который играл в «Химках».



Чемпионат Турции примерно на одном уровне с чемпионатом России. Думаю, что 29 лет — возраст, который турок точно не пугает. При этом Оздоев как игрок с опытом игры за сборную России мог быть интересен клубу. Магомеду точно не будет там скучно, потому что с несколькими игроками он спокойно может говорить на русском: помимо Отабека Шукурова, Николас тоже разговаривает на русском, а в России также играли Ахмед Муса, Джанер Эркин.

— Какую роль в команде вы видите у Оздоева?

— С уходом Бильи в опорной зоне не осталось звёзд. Думаю, что будут и другие игроки, трансферная кампания клуба ещё не завершилась. Исходя из того, какие футболисты есть в наличии у «Фатих Карагюмрюк», Оздоев — претендент на то, чтобы быть игроком стартового состава.

«Пирло в состоянии найти такой подход к Оздоеву, который позволит раскрыть его новые стороны. Увидеть то, что никто из тренеров не видел»

— Что вы можете сказать про Пирло?

— Он делает ставку на агрессивный прессинг, контрпрессинг, высокое давление, высокий возврат владения мячом. Пирло — это тренер, который делает ставку на контроль мяча, доминирование. Он очень хочет играть в привлекательный футбол. «Ювентус» при нём это и пытался делать. По философии этот тренер точно подходит «Фатих Карагюмрюк», потому что в прошлом сезоне в клубе работал Франческо Фариоли, который пытался делать то же самое.

Фариоли строил самую прессингующую команду Суперлиги. Сейчас он работает в «Аланьяспоре», и у него самая прессингующая команда: там вратарь доходит до центрального круга, когда команда владеет мячом. «Фатих Карагюмрюк» хотел продолжать работу с Фариоли, но он получил предложения от других топ-клубов, не договорился и в итоге вернулся в «Аланьяспор».

— Пирло как бывший полузащитник сможет раскрыть Магомеда так, как не смогли раскрыть другие тренеры?

— Безусловно. Понятно, что Пирло как главный тренер может раскрывать не только игроков своего амплуа, но Андреа был уникальным полузащитником по своим качествам. Он в состоянии объяснить и найти такой подход к Оздоеву, который позволит раскрыть его новые стороны, увидеть то, что никто из тренеров не видел. Для игрока позиции Оздоева поработать с Пирло — большая удача. Думаю, что таких шансов даётся немного.



Многие скептически относятся к Пирло как к тренеру, учитывая его небольшой опыт работы в «Ювентусе», но, на мой взгляд, он работал в Турине очень неплохо. Понятно, что все отталкиваются от результата, но с точки зрения зрелищности и качества игры во многих матчах это было здорово.

«Фенербахче» хочет более статусного форварда. Фамилия Дзюбы там не фигурирует«

— Вы ещё верите, что Дзюба может оказаться в Турции?

— Если это произойдёт — я не удивлюсь. Потому что Турция идеально подходит его запросам, амбициям и желанию Артёма играть в хорошем чемпионате. Но меня немного смущает, что сейчас об этом почти не пишут. Когда “Фенербахче” кем-то интересуется или хочет кого-то подписать, об этом пишут во всех новостях и говорят каждый день безостановочно. Про Дзюбу говорили месяца полтора назад, потом — тишина. Подозреваю, что переговоры не продвинулись. Может, уже и завершились.

Дзюба был в Турции: очевидно, что переговоры были, но сейчас, думаю, их нет. «Фенербахче» ищет ещё одного нападающего. Если верить тому, что пишут, то главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш хочет более статусного форварда и фамилия Дзюбы там не фигурирует. Может быть, он до сих есть в списке четвёртым или пятым вариантом — не знаю.

— Какой команде Дзюба подошёл бы больше всего, чтобы при этом клуб мог удовлетворить его финансовые запросы?

— «Фенербахче». Там есть большой нападающий Сердар Дурсун, который в прошлом сезоне забил 15 голов. Дзюба сильнее его, просто старше. «Галатасарай» вполне мог бы на него претендовать, и Дзюба им бы подошёл, если бы они не подписали Сеферовича. У «Галатасарая» уже есть два форварда: Гомис и Сеферович — больше им такого плана форварды не нужны. «Бешикташ» тоже уже укомплектовал нападение, им нападающие не нужны.