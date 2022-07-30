Футболисту немецкого клуба диагностировали рак

Алле покинул тренировочный сбор команды 19 июля. Футболист пожаловался на плохое самочувствие. Позже в ходе обследования у него выявили опухоль яичка. В субботу «Боруссия» сообщила, что новообразование оказалось злокачественным. Форвард пройдет курс химиотерапии.

«Себастьен получит наилучшее лечение. Шансы на выздоровление очень хорошие. Мы желаем ему и его семье сил и оптимизма. Наши мысли с ним в это трудное время», — сказал спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель.