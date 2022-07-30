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16:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисту немецкого клуба диагностировали рак

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ивуарийскому нападающему дортмундской «Боруссии» Себастьену Алле диагностировали рак яичек, сообщается на официальном сайте клуба.

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Алле покинул тренировочный сбор команды 19 июля. Футболист пожаловался на плохое самочувствие. Позже в ходе обследования у него выявили опухоль яичка. В субботу «Боруссия» сообщила, что новообразование оказалось злокачественным. Форвард пройдет курс химиотерапии.

«Себастьен получит наилучшее лечение. Шансы на выздоровление очень хорошие. Мы желаем ему и его семье сил и оптимизма. Наши мысли с ним в это трудное время», — сказал спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель.

Алле подписал контракт с «Боруссией» в начале июля. В прошедшем сезоне футболист выступал за «Аякс» и стал лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов, забив 21 гол. Ивуариец стал третьим в списке бомбардиров Лиги чемпионов минувшего сезона. Он отметился 11 мячами.

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