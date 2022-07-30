«Манчестер Юнайтед» проиграл «Атлетико» в товарищеском матче
«Манчестер Юнайтед» 30 июля проиграл «Атлетико» в товарищеском матче.
Манчестер Юнайтед
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«Манчестер Юнайтед» 30 июля проиграл «Атлетико» в товарищеском матче.
Мадридцы выиграли с минимальным счетом — 1:0.
Единственный гол в конце второго тайма забил нападающий «матрасников» Жоау Феликс.
Отметим, что нападающий «МЮ» Криштиану Роналду пропускал эту встречу, так как не набрал форму.
Ожидается, что он примет участие в товарищеском матче против «Райо Вальекано», который состоится в воскресение 31 августа.