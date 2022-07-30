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18:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хет-трик Габриэля Жезуса помог «Арсеналу» разгромить «Севилью»

Английский «Арсенал» разгромил испанскую «Севилью» в финальном матче домашнего товарищеского футбольного турнира.

Арсенал
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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу «Арсенала». В составе победителей хет-трик оформил Габриэль Жезус (13, 15, 77-я минуты), дублем отметился Букайо Сака (10, 19), еще один гол забил Эдди Нкетиа (89).

«Арсенал» проведет первый матч в чемпионате Англии 5 августа, сыграв на выезде против «Кристал Пэлас». «Севилья» перед стартом чемпионата Испании сыграет с английский «Лестером» (31 июля) и испанским «Кадисом» (6 августа).

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