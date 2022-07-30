«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии по футболу

Суперкубок Англии разыгрывается с 1908 года, в матче за трофей играют победитель Английской премьер-лиги и обладатель Кубка Англии прошлого сезона. «Манчестер Сити» в сезоне-2021/22 выиграл чемпионат Англии, набрав 93 очка и на один балл обойдя «Ливерпуль». «Ливерпуль» в финале Кубка Англии по пенальти обыграл «Челси» (0:0, 6:5). «Ливерпуль» стал обладателем суперкубка в 16-й раз и сравнялся по этому показателю с «Арсеналом», больше всего побед в Суперкубке Англии у «Манчестер Юнайтед» (21).