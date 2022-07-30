Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
Ахмат
21
Футбол. Первый дивизион
18:00
Арсенал
Акрон
11
Футбол. Премьер-лига
17:30
Зенит
Локомотив
50
Футбол. Первый дивизион
17:00
Велес
Родина
02
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волга
Нефтехимик
02
Футбол. Премьер-лига
15:00
Факел
Динамо
33
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
22.05
Арсенал
Эвертон
51
22.05
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
12
22.05
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
31
22.05
Брентфорд
Лидс
12
22.05
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
10
22.05
Лестер
Саутгемптон
41
22.05
Ливерпуль
Вулверхэмптон
31
22.05
Манчестер Сити
Астон Вилла
32
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
21:08 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

Ливерпуль
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 30 июля. «Ливерпуль» со счетом 3:1 обыграл «Манчестер Сити» и выиграл Суперкубок Англии по футболу. Встреча прошла в субботу на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

В составе победителей голы забили Трент Александер-Арнольд (21-я минута), Мохаммед Салах (83, с пенальти) и Дарвин Нуньес (90+4). У «Манчестер Сити» отличился Хулиан Альварес (70).

Суперкубок Англии разыгрывается с 1908 года, в матче за трофей играют победитель Английской премьер-лиги и обладатель Кубка Англии прошлого сезона. «Манчестер Сити» в сезоне-2021/22 выиграл чемпионат Англии, набрав 93 очка и на один балл обойдя «Ливерпуль». «Ливерпуль» в финале Кубка Англии по пенальти обыграл «Челси» (0:0, 6:5). «Ливерпуль» стал обладателем суперкубка в 16-й раз и сравнялся по этому показателю с «Арсеналом», больше всего побед в Суперкубке Англии у «Манчестер Юнайтед» (21).

В первом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Фулхэмом» 6 августа. «Манчестер Сити» на следующий день в гостях встретится с «Вест Хэмом».

 Татьяна Тарасова: если мы будем участвовать, то некоторые страны могут отказаться от выступления на Играх
"Многие пассажи Карякина я объясняю эмоциональным срывом. По-человечески понять его можно"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь