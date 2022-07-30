«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии по футболу
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Юргена Клоппа.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Юргена Клоппа.
ТАСС, 30 июля. «Ливерпуль» со счетом 3:1 обыграл «Манчестер Сити» и выиграл Суперкубок Англии по футболу. Встреча прошла в субботу на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.
В составе победителей голы забили Трент Александер-Арнольд (21-я минута), Мохаммед Салах (83, с пенальти) и Дарвин Нуньес (90+4). У «Манчестер Сити» отличился Хулиан Альварес (70).
Суперкубок Англии разыгрывается с 1908 года, в матче за трофей играют победитель Английской премьер-лиги и обладатель Кубка Англии прошлого сезона. «Манчестер Сити» в сезоне-2021/22 выиграл чемпионат Англии, набрав 93 очка и на один балл обойдя «Ливерпуль». «Ливерпуль» в финале Кубка Англии по пенальти обыграл «Челси» (0:0, 6:5). «Ливерпуль» стал обладателем суперкубка в 16-й раз и сравнялся по этому показателю с «Арсеналом», больше всего побед в Суперкубке Англии у «Манчестер Юнайтед» (21).
В первом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Фулхэмом» 6 августа. «Манчестер Сити» на следующий день в гостях встретится с «Вест Хэмом».