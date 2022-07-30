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30 июля, источник: Ведомости.Спорт

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии. Нуньес забил, Холанд промахнулся с нескольких метров

На стадионе «Кинг Пауэр» состоялся матч за Суперкубок Англии. «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» (3:1) и в 16-й раз в своей истории выиграл этот трофей.

Ливерпуль
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Источник: Reuters

Счет в матче открыл правый защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд. Игрок сборной Англии славится активными подключениями в атаку и часто оказывается около штрафной во время атак команды.

Источник: Reuters

Крайний нападающий «Сити» Джек Грилиш дважды вместо опеки Александр-Арнольда уходил на фланг, чтобы подстраховать защитника Жоау Канселу в борьбе с Мохаммедом Салахом. В первый раз Трент воспользовался свободой, чтобы сделать опасную подачу, а во второй раз неотразимо ударил по воротам.

Источник: Reuters

Траекторию мяча еще больше усложнил рикошет от головы центрального защитника «Сити» Натана Аке, поэтому у вратаря Эдерсона не было шансов.

Источник: Reuters

«Сити» отыгрался только во втором тайме после гола новичка команды Хулиана Альвареса.

Источник: Reuters

«Ливерпуль» вновь вышел вперед с помощью дебютанта Дарвина Нуньеса. Экс-нападающий «Бенфики» заработал пенальти: после его удара головой мяч попала в руку капитану «Манчестера» Рубену Диашу.

Источник: Reuters

Салах забил, а затем поучаствовал в голевой комбинации перед финальным голом. Египтянин навесил на крайнего защитника Эндрю Робертсона, шотландец сделал скидку, а Нуньес в падении головой переправил мяч в ворота.

Источник: Reuters

Финальным аккордом стал промах новичка «Сити» Эрлинга Холанда с убойной позиции. После удара партнера норвежца голкипер «Ливерпуля» Адриан отбил мяч перед собой, но Холанд умудрился попасть в перекладину с нескольких метров.

Источник: Reuters

Первый официальный матч в футболке нового клуба получился для Эрлинга непростым: он практически не касался мяча, но получил три голевых шанса, которые не смог реализовать.

Источник: Reuters

«Сити» проигрывает матч за Суперкубок второй год подряд. Прошлым летом команда Хосепа Гвардиолы минимально уступила «Лестер Сити» (0:1).

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