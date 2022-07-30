«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии. Нуньес забил, Холанд промахнулся с нескольких метров

Счет в матче открыл правый защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд. Игрок сборной Англии славится активными подключениями в атаку и часто оказывается около штрафной во время атак команды.

Крайний нападающий «Сити» Джек Грилиш дважды вместо опеки Александр-Арнольда уходил на фланг, чтобы подстраховать защитника Жоау Канселу в борьбе с Мохаммедом Салахом. В первый раз Трент воспользовался свободой, чтобы сделать опасную подачу, а во второй раз неотразимо ударил по воротам.

Траекторию мяча еще больше усложнил рикошет от головы центрального защитника «Сити» Натана Аке, поэтому у вратаря Эдерсона не было шансов.

«Сити» отыгрался только во втором тайме после гола новичка команды Хулиана Альвареса.

«Ливерпуль» вновь вышел вперед с помощью дебютанта Дарвина Нуньеса. Экс-нападающий «Бенфики» заработал пенальти: после его удара головой мяч попала в руку капитану «Манчестера» Рубену Диашу.

Салах забил, а затем поучаствовал в голевой комбинации перед финальным голом. Египтянин навесил на крайнего защитника Эндрю Робертсона, шотландец сделал скидку, а Нуньес в падении головой переправил мяч в ворота.

Финальным аккордом стал промах новичка «Сити» Эрлинга Холанда с убойной позиции. После удара партнера норвежца голкипер «Ливерпуля» Адриан отбил мяч перед собой, но Холанд умудрился попасть в перекладину с нескольких метров.

Первый официальный матч в футболке нового клуба получился для Эрлинга непростым: он практически не касался мяча, но получил три голевых шанса, которые не смог реализовать.

«Сити» проигрывает матч за Суперкубок второй год подряд. Прошлым летом команда Хосепа Гвардиолы минимально уступила «Лестер Сити» (0:1).