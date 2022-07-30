«Сельта» объявила о договоренности по трансферу защитника «Барселоны» Мингесы
Защитник «Барселоны» Оскар Мингеса перейдет в «Сельту».
Сельта
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Защитник «Барселоны» Оскар Мингеса перейдет в «Сельту».
Игрок подпишет контракт после прохождения медосмотра, сообщает сайт команды из Виго.
Ранее сообщалось, то срок договора будет рассчитан до 2026 года. Также каталонцы могут получить процент от следующей продажи футболиста.
В сезоне-2021/22 Мингеса сделал 2 результативных передачи в 27 матчах за «Барселону». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
Отметим, что 23-летний Оскар Мингеса находится в системе «Барселоны» на протяжении всей карьеры.