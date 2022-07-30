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30 июля, источник: Спорт-Экспресс

«Сельта» объявила о договоренности по трансферу защитника «Барселоны» Мингесы

Защитник «Барселоны» Оскар Мингеса перейдет в «Сельту».

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Источник: AP 2022

Игрок подпишет контракт после прохождения медосмотра, сообщает сайт команды из Виго.

Ранее сообщалось, то срок договора будет рассчитан до 2026 года. Также каталонцы могут получить процент от следующей продажи футболиста.

В сезоне-2021/22 Мингеса сделал 2 результативных передачи в 27 матчах за «Барселону». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Отметим, что 23-летний Оскар Мингеса находится в системе «Барселоны» на протяжении всей карьеры.

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