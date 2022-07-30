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30 июля, источник: ТАСС

«Бавария» обыграла «Лейпциг» и в 10-й раз выиграла Суперкубок Германии по футболу

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу команды из Мюнхена.

Бавария
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Источник: Reuters

ТАСС, 30 июля. «Бавария» со счетом 5:3 обыграла «Лейпциг» в матче за Суперкубок Германии по футболу. Встреча прошла в субботу в Лейпциге.

В составе победителей голы забили Джамал Мусиала (14-я минута), Садио Мане (31), Бенжамен Павар (45), Серж Гнабри (66) и Лерой Сане (90+8).

У «Лейпцига» отличились Марсель Хальстенберг (60), Кристофер Нкунку (77, с пенальти) и Дани Ольмо (89).

Мане забил дебютный гол в составе «Баварии», сенегальский нападающий перешел в мюнхенский клуб из английского «Ливерпуля» 22 июня.

Встреча началась с минуты молчания в память о серебряном призере чемпионата мира 1966 года и бронзового призера мирового первенства 1970 года в составе сборной ФРГ Уве Зеелера, который умер на 86-м году жизни 21 июля.

Суперкубок Германии разыгрывается с 1987 года, в матче за трофей играют победитель чемпионата и обладатель Кубка Германии прошлого сезона. «Бавария» выиграла суперкубок в 10-й раз, этот показатель является рекордным. В прошлом сезоне клуб из Мюнхена в 32-й раз стал чемпионом Германии, «Лейпциг» впервые в истории выиграл кубок страны.

В первом туре чемпионата Германии сезона-2022/23 «Бавария» 5 августа на выезде сыграет с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне. «Лейпциг» 7 августа в гостях встретится со «Штутгартом».

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