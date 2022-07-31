Тедеско заставил фаворита нервничать, но остался без трофея. «Лейпциг» и «Бавария» выдали мощнейшее шоу

Чего не отнять у Доменико Тедеско, так это умения быстро давать результат. С «Шальке» он в первый же год работы вышел в Лигу чемпионов со второго места. Потом — на второй сезон, который стал первым полноценным в Москве — сделал то же самое со «Спартаком». В «Лейпциге» и вовсе за несколько месяцев поднял «быков» с 11-го места на 4-е, после чего еще выиграл Кубок Германии. Первый трофей как для себя лично, так и для клуба.

В преддверии старта нового сезона Тедеско заявил: «Мы хотим выигрывать все, что можно выиграть. Это будет наше первое участие в Суперкубке, и мы нетерпением ждем того, чтобы выйти на матч с “Баварией”».

И основания для оптимизма у «Лейпцига», как казалось, были. Это прошлым летом «быки» потеряли разом трех лидеров — Марселя Забитцера, Дайо Упамекано и Ибраима Конате. Сейчас из заметных фигур ушли только перебравшийся в «ПСЖ» Норди Мукиеле и отправившийся в «Лидс» Тайлер Адамс, но оба скорее были игроками ротации, и у них есть равноценные замены.

Зато «быки» не только сохранили героя прошлого сезона Кристофера Нкунку, но и подписали с ним новый контракт. А за Конрада Лаймера, которого очень хотел видеть в «Баварии» Юлиан Нагельсманн, мюнхенцы не готовы платить затребованные 30 миллионов евро. Кроме того, клуб из Восточной Германии дал понять: после первого официального матча трансфер будет окончательно заблокирован.

Между тем чемпионы на два месяца остались без перенесшего операцию на колене Леона Горецки. Отчасти этим можно объяснить, что Нагельсманн выбрал на Суперкубок схему с тремя центральными защитниками. Но даже при такой расстановке места в старте не нашлось Маттейсу де Лигту, который начала игру на скамейке в компании других летних новичков — Нуссаира Мазрауи и Райана Гравенберха. Из тех, кто перешел в «Баварию» этим летом, с первых минут играл только Садио Мане.

И показательно, что, как и во второй части прошлого сезона в «Ливерпуле», Мане действовал на позиции центрального нападающего. После ухода Роберта Левандовски у баварцев пока нет других очевидных вариантов, если не считать вернувшегося из аренды в «Андерлехте» голландца Джошуа Зиркзее. Есть, конечно, купленный за 20 миллионов евро у «Ренна» Матис Тель, говоря о котором, Нагельсманн признался: он верит, что когда-то француз забьет 40 мячей за сезон. Однако юноше всего 17 лет, и в Мюнхене будут счастливы, если для начала вундеркинд выполнит хотя бы четвертую часть норматива Левандовски.

Пока же «Бавария» берет свое системной игрой и агрессивным прессингом, что принесло чемпиону перевес в два гола уже к середине первого тайма. Гол номер один — подарок не сумевшего в простой ситуации вынести мяч из штрафной Лаймера, после чего Джамал Мусиала наносил удар с нескольких метров. А Мане открыл счет голам в Мюнхене после такого паса Сержа Гнабри, что промахнуться можно было только при большом желании.

Про «Лейпциг» же ничего хорошего к перерыву сказать было невозможно. Единственный запомнившийся момент — отмененный из-за офсайда гол Нкунку. Баварцы, вроде бы не делая ничего лишнего, перекрыли «быкам» кислород. Когда же чемпион взрывался в атаке, оборона Тедеско рассыпалась, словно карточный домик. Примерно как в ситуации с третьим голом, когда умница Мусиала после «стеночки» с Томасом Мюллером вложил мяч в ногу Бенжамену Павару.

В общем, ничего общего с февральской игрой чемпионата, когда «Лейпциг» играл в Мюнхене почти на равных, дважды отыгрывался и уступил только из-за досадного автогола Йошко Гвардиола (2:3). По счету в этот раз в итоге все получилось тоже не безнадежно. Да и по игре тоже. Бесспорно, Мануэль Нойер мог не пропускать за шиворот от Марселя Хальстенберга, а Павар не организовывать пенальти, врезавшись в ногу Дани Ольмо.

Но все эти ошибки — следствие не только расслабленности «Баварии», но и классной игры «Лейпцига». Речь о заработавшем прессинге и атаке, которую Тедеско привел в чувство заменами. Только и решения тренера, и перестановки на поле попахивали авантюрой, и чемпион мог не доводить дело до нервной концовки.

Чего стоят два незасчитанных гола оставшегося без хет-трика Мане. Однако эффектный номер Лероя Сане поставил точку в вопросе о том, кто в субботу был лучше. Ну, а «Лейпциг» показал, что все же способен на многое, а начавший с результативной ошибки-де Лигт — пока не панацея от бед в баварской обороне.