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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
10:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Левандовски ответил на вопрос о конкуренции с Бензема

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски ответил на вопрос о конкуренции с форвардом «Реала» Каримом Бензема.

Барселона
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Источник: AFP 2022

«Бензема — потрясающий игрок, он показал это в прошлом сезоне Лиги чемпионов, что он делал во время игр с “ПСЖ”, “Челси” или “Манчестер Сити”. Он уже, я не знаю, сколько лет, 10 или даже 12 в Ла Лиге. Он хорошо знает эту лигу. Даже в Лиге чемпионов он показал, что является одним из лучших игроков, и я думаю, очень приятно видеть так много хороших нападающих в Ла Лиге. Наверняка это будет интереснее для болельщиков.

Я не хотел бы сравнивать себя с ним, потому что для меня это будет что-то новое, и я принимаю это. Он уже в Ла Лиге много лет, и уже в прошлом году он показал, насколько он хорош. Для меня важнее будет то, что мы будем делать с командой. Как мы будем играть? Как мы можем перейти от победы к победе? Это моя цель», — приводит слова Левандовского ESPN.

Левандовски перешёл в «Барселону» в летнее трансферное окно, подписав контракт до 2026 года.

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