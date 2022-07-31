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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
10:51 (мск), источник: Vesti.kz

Айбол Абикен дисквалифицирован за допинг

Полузащитник сборной Казахстана 26-летний Айбол Абикен дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кайрат
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Источник: соцсети

В начале мая стало известно, что футболист сдал положительный тест на наличие запрещенных препаратов.

В допинг-пробе был обнаружен милдронат.

Правами на Абикена обладает «Кайрат», который в начале года отдал его в аренду в «Аксу».
Это уже третий случай в сборной Казахстана. Так, в 2020 году за применение допинга на два года был дисквалифицирован капитан команды Бауыржан Исламхан, а в 2021-м на такой же срок был отстранен Руслан Валиуллин.

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