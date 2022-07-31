Алекс Фергюсон вернулся в «Манчестер Юнайтед». Он поможет угомонить Роналду?

Алекс Фергюсон вернулся в «Манчестер Юнайтед». Легендарный тренер «красных дьяволов» получил работу в структуре клуба. Как сообщает Daily Mail, шотландец станет советником генерального директора клуба Ричарда Арнольда.

В принятии решений Фергюсону будут помогать экс-капитан «МЮ» Брайан Робсон, бывший спортивный директор клуба Джон Мертоу, а также бывший исполнительный директор Дэвид Гилл. На главный вопрос — чем же будет заниматься в структуре «МЮ» великий специалист и как это повлияет на переговоры по контракту с Криштиану Роналду — ответ уже есть.

Новые должностные обязанности Алекса Фергюсона

Генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд создал аналитический центр. В него он пригласил четырёх легенд клуба. Они будут заниматься вопросами реконструкции стадиона «Олд Траффорд», клубной базы в Каррингтоне и отношениями с болельщиками. Возможно, такой шаг руководство «МЮ» приняло из-за натянутых отношений верхушки клуба с фанатами. В последнее время болельщики очень сильно недовольны решениями боссов по разным вопросам.

Сэр Алекс Фергюсон | Источник: AFP 2022

Что касается реконструкции футбольных объектов, то, по информации Daily Mirror, сейчас «Манчестер Юнайтед» разрабатывает план по увеличению вместимости стадиона «Олд Траффорд» с 75 тысяч до 88 тысяч зрителей. В клубе хотят обновить тренировочную базу в Каррингтоне. По предварительным данным, столь амбициозный проект обернётся удвоением текущего долга «красных дьяволов» с £ 500 млн до £ 1 млрд. При этом владеющая «МЮ» семья Глейзеров не собирается тратить свои деньги на реконструкцию «Олд Траффорд».

После выхода на пенсию Фергюсон остался в «Ман Юнайтед» в качестве члена правления клуба. Теперь его должность носит официальный характер. За это стоит поблагодарить Ричарда Арнольда, который в феврале сменил на посту генерального директора Эда Вудворда. Новый специалист осознал важность использования обширных футбольных знаний Фергюсона, завоевавшего 38 трофеев за 26 с половиной лет. Теперь у Арнольда есть возможность извлечь больше пользы из опыта великого САФа, а у 80-летнего шотландца появилось наибольшее влияние в клубе с 2013 года. И право голоса в делах «Юнайтед».

Влияет ли Фергюсон на переговоры с Роналду?

По иронии судьбы первая встреча Фергюсона с руководителями «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне случилась во вторник — в тот же день, когда туда впервые с прошлого сезона приехал Криштиану Роналду. Источники в клубе утверждают, что встреча экс-тренера и футболиста была случайностью, потому что приезд шотландца был запланирован давно. Тем не менее Роналду ненадолго остановился, чтобы поговорить с бывшим тренером, после того как встретился с ним в штаб-квартире.

Криштиану Роналду и Сэр Алекс Фергюсон в 2004 году | Источник: AFP 2022

В должностные обязанности Фергюсона не входят вопросы трансферов, однако руководство «Манчестер Юнайтед» может использовать его в своих целях. Ведь мнение шотландского специалиста очень ценно, и игроки к нему прислушиваются.

Как бы там ни было, но присутствие Фергюсона неизбежно затронет футбольные вопросы. Возможно, это уже сыграло свою роль — 29 июля Роналду подтвердил, что примет участие в товарищеском матче с «Райо Вальекано», написав в одной из соцсетей: «В воскресенье король играет». Неужели шотландец за несколько минут убедил португальца остаться в Манчестере?