Алекс Фергюсон вернулся в «Манчестер Юнайтед». Он поможет угомонить Роналду?
Шотландец получил официальную должность в структуре клуба.
Шотландец получил официальную должность в структуре клуба.
Алекс Фергюсон вернулся в «Манчестер Юнайтед». Легендарный тренер «красных дьяволов» получил работу в структуре клуба. Как сообщает Daily Mail, шотландец станет советником генерального директора клуба Ричарда Арнольда.
В принятии решений Фергюсону будут помогать экс-капитан «МЮ» Брайан Робсон, бывший спортивный директор клуба Джон Мертоу, а также бывший исполнительный директор Дэвид Гилл. На главный вопрос — чем же будет заниматься в структуре «МЮ» великий специалист и как это повлияет на переговоры по контракту с Криштиану Роналду — ответ уже есть.
Генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд создал аналитический центр. В него он пригласил четырёх легенд клуба. Они будут заниматься вопросами реконструкции стадиона «Олд Траффорд», клубной базы в Каррингтоне и отношениями с болельщиками. Возможно, такой шаг руководство «МЮ» приняло из-за натянутых отношений верхушки клуба с фанатами. В последнее время болельщики очень сильно недовольны решениями боссов по разным вопросам.
Что касается реконструкции футбольных объектов, то, по информации Daily Mirror, сейчас «Манчестер Юнайтед» разрабатывает план по увеличению вместимости стадиона «Олд Траффорд» с 75 тысяч до 88 тысяч зрителей. В клубе хотят обновить тренировочную базу в Каррингтоне. По предварительным данным, столь амбициозный проект обернётся удвоением текущего долга «красных дьяволов» с £ 500 млн до £ 1 млрд. При этом владеющая «МЮ» семья Глейзеров не собирается тратить свои деньги на реконструкцию «Олд Траффорд».
После выхода на пенсию Фергюсон остался в «Ман Юнайтед» в качестве члена правления клуба. Теперь его должность носит официальный характер. За это стоит поблагодарить Ричарда Арнольда, который в феврале сменил на посту генерального директора Эда Вудворда. Новый специалист осознал важность использования обширных футбольных знаний Фергюсона, завоевавшего 38 трофеев за 26 с половиной лет. Теперь у Арнольда есть возможность извлечь больше пользы из опыта великого САФа, а у 80-летнего шотландца появилось наибольшее влияние в клубе с 2013 года. И право голоса в делах «Юнайтед».
По иронии судьбы первая встреча Фергюсона с руководителями «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне случилась во вторник — в тот же день, когда туда впервые с прошлого сезона приехал Криштиану Роналду. Источники в клубе утверждают, что встреча экс-тренера и футболиста была случайностью, потому что приезд шотландца был запланирован давно. Тем не менее Роналду ненадолго остановился, чтобы поговорить с бывшим тренером, после того как встретился с ним в штаб-квартире.
В должностные обязанности Фергюсона не входят вопросы трансферов, однако руководство «Манчестер Юнайтед» может использовать его в своих целях. Ведь мнение шотландского специалиста очень ценно, и игроки к нему прислушиваются.
Как бы там ни было, но присутствие Фергюсона неизбежно затронет футбольные вопросы. Возможно, это уже сыграло свою роль — 29 июля Роналду подтвердил, что примет участие в товарищеском матче с «Райо Вальекано», написав в одной из соцсетей: «В воскресенье король играет». Неужели шотландец за несколько минут убедил португальца остаться в Манчестере?
Павел Прохоров