В «Торино» сообщили об аренде Алексея Миранчука с правом выкупа

«Да, мы подписываем Миранчука. Это аренда или полноценный трансфер? Это аренда с правом выкупа», — сказал Ваньяти в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее журналист Николо Скира сообщил на своей странице в социальных сетях, что футболист заключит контракт с «Торино», рассчитанный до лета 2026 года.