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17:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тен Хаг негативно оценил уровень подготовки Роналду к сезону

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» нидерландец Эрик тен Хаг заявил, что португальский футболист Криштиану Роналду не находится на одном уровне с остальными игроками команды.

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Источник: Reuters

Во вторник 37-летний португалец прибыл в расположение «Манчестер Юнайтед» после трехнедельного отсутствия. Ранее СМИ сообщали, что Роналду хочет покинуть клуб из-за неучастия команды в Лиге чемпионов. «МЮ» отказал игроку в досрочном расторжении контракта.

«Пока я не могу ответить на этот вопрос. Сейчас он явно не на уровне остальных игроков “Манчестер Юнайтед”, потому что пропустил много недель. Ему нужны матчи и тренировки. Много тренировок», — приводит слова нидерландца Sky Sports в Twitter.

Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из итальянского «Ювентуса» летом 2021 года. Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Европы 2016 года.

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