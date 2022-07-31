Тен Хаг негативно оценил уровень подготовки Роналду к сезону

Во вторник 37-летний португалец прибыл в расположение «Манчестер Юнайтед» после трехнедельного отсутствия. Ранее СМИ сообщали, что Роналду хочет покинуть клуб из-за неучастия команды в Лиге чемпионов. «МЮ» отказал игроку в досрочном расторжении контракта.

«Пока я не могу ответить на этот вопрос. Сейчас он явно не на уровне остальных игроков “Манчестер Юнайтед”, потому что пропустил много недель. Ему нужны матчи и тренировки. Много тренировок», — приводит слова нидерландца Sky Sports в Twitter.