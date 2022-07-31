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22:27 (мск), источник: Sport24

«В новом клубе русский заиграет, как Месси». Что пишут итальянцы о трансфере Миранчука в Турин

Новый вызов для Алексея.

Торино
АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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В «Торино» сообщили об аренде Алексея Миранчука с правом выкупа

В последний день июля стал известен следующий клуб полузащитника сборной России Алексея Миранчука. Наш футболист, права на которого принадлежат «Аталанте», проведет ближайший сезон в аренде в «Торино». Сегодня переход Миранчука подтвердил технический директор туринского клуба Давиде Ваньяти. «Купил ли “Торино” Миранчука за девять миллионов евро? Нет, это аренда с правом выкупа», — заявил Ваньяти в интервью «СЭ».

Sport24 изучил итальянский твиттер и узнал, как болельщики и эксперты с Апеннинского полуострова отреагировали на трансфер Алексея в команду, которой руководит хорватский тренер Иван Юрич.

— «Миранчук — прорыв [для “Торино”]. Если он начнет играть стабильно, то сможет заработать за сезон 15−16 очков по системе гол+пас».

— «Миранчук под руководством Юрича заиграет, как Лео Месси».

— «Независимо от моих предпочтений, связка Лорьенте (футболист “Лорьяна” Арман Лорьенте, которого сватали в “Торино”. — Sport24) — Миранчук стала бы отличной заменой дуэту Брекало и Прата из прошлого сезона. Но чем раньше они переедут к нам, тем лучше. Потому что этим летом наши ожидания и так уже слишком часто обманывались».

— «Миранчук переходит в “Торино”. Обнадеживающая новость для тех, кто играет в фэнтези».

— «Связка Радонич (речь о полузащитнике “Марселя” Неманье Радониче, который ранее пополнил состав “Торино” на правах аренды. — Sport24) — Миранчук мне нравится, хоть она и не такая сильная, как Брекало — Прат».

— «Левша Миранчук приходит на замену Прату. Это означает, что надежды вернуть Денниса потеряны».

— «Приход русского автоматически исключает возможность того, что придет еще и Прат. Миранчук — левша, который играет справа (это позиция Прата). Плюс у них схожие характеристики: они футболисты, которые больше ориентируются на атаку, но не бомбардиры. Не думаю, что они смогли бы играть вдвоем при Юриче».

Напомним, в прошлом сезоне за «Торино» на правах аренды из «Лестера» и «Вольфсбурга» соответственно выступали полузащитник Деннис Прат и нападающий Йосип Брекало. Хорват Брекало забил семь мячей и отдал два ассиста в 32 матчах Серии А. Бельгиец Прат провел в итальянском чемпионате 23 игры, в которых отличился четыре раза (2 ассиста + 2 гола).

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