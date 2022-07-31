«ПСЖ» разгромил «Нант» в матче за Суперкубок Франции

Встреча закончилась крупной победой парижан — 4:0. На 22-й минуте Лионель Месси открыл счёт. В добавленное время первого тайма Неймар удвоил преимущество своей команды. Серхио Рамос на 57-й минуте довёл счёт до крупного. А в самой концовке Неймар реализовал пенальти и установил окончательный счёт.