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31 июля, источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» разгромил «Нант» в матче за Суперкубок Франции

В Тель-Авиве (Израиль) на стадионе «Блюмфильд» завершился матч за Суперкубок Франции. Первый трофей сезона оспорили «ПСЖ» и «Нант».

ПСЖ
НантЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча закончилась крупной победой парижан — 4:0. На 22-й минуте Лионель Месси открыл счёт. В добавленное время первого тайма Неймар удвоил преимущество своей команды. Серхио Рамос на 57-й минуте довёл счёт до крупного. А в самой концовке Неймар реализовал пенальти и установил окончательный счёт.

Напомним, в межсезонье в парижском клубе сменился главный тренер. Команду покинул Маурисио Почеттино, а сменил его французский специалист Кристоф Галтье.

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