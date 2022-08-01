Дортмундская «Боруссия» лидирует в борьбе за подписание Джованни Симеоне
Джованни Симеоне, старший сын Диего Симеоне, с высокой долей вероятности продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».
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Джованни Симеоне, старший сын Диего Симеоне, с высокой долей вероятности продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».
По информации Marca, «Боруссия» опережает конкурентов в гонке за подписание 27-летнего аргентинца.
Бессрочное отсутствие Себастьяна Алле, у которого выявили рак яичка, увеличило потребность «Боруссии» в подписании еще одного форварда, и на этой неделе они отправят своих представителей в Италию для завершения сделки.
Прошлый сезон стал лучшим в профессиональной карьере Джованни Симеоне: после перехода из «Кальяри» в «Верону» он забил 17 голов.