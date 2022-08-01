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11:13 (мск), источник: Sport24

Дортмундская «Боруссия» лидирует в борьбе за подписание Джованни Симеоне

Джованни Симеоне, старший сын Диего Симеоне, с высокой долей вероятности продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».

Боруссия ДЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

По информации Marca, «Боруссия» опережает конкурентов в гонке за подписание 27-летнего аргентинца.

Бессрочное отсутствие Себастьяна Алле, у которого выявили рак яичка, увеличило потребность «Боруссии» в подписании еще одного форварда, и на этой неделе они отправят своих представителей в Италию для завершения сделки.

Прошлый сезон стал лучшим в профессиональной карьере Джованни Симеоне: после перехода из «Кальяри» в «Верону» он забил 17 голов.

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