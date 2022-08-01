«Счастлив вернуться»: Роналду — об игре за «Юнайтед» в межсезонье

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с испанским «Райо Вальекано» со счетом 1:1. Роналду вышел на поле впервые в нынешнем межсезонье. После матча футболист опубликовал пост в своем Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).