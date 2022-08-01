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10:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Счастлив вернуться»: Роналду — об игре за «Юнайтед» в межсезонье

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Португальский нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что счастлив вернуться на поле.

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Источник: Reuters

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с испанским «Райо Вальекано» со счетом 1:1. Роналду вышел на поле впервые в нынешнем межсезонье. После матча футболист опубликовал пост в своем Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

«Счастлив вернуться», — написал Роналду.

Во вторник 37-летний португалец прибыл в расположение «Манчестер Юнайтед» после трехнедельного отсутствия. Ранее СМИ сообщали, что Роналду хочет покинуть клуб из-за неучастия команды в Лиге чемпионов. «Манчестер Юнайтед» отказал игроку в досрочном расторжении контракта.

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