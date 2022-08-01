Арустамян: Сегодня вечером Алексей Миранчук пройдет медосмотр в «Торино»

— Несколько источников подтвердили: сегодня вечером Алексей Миранчук пройдет медосмотр в «Торино». Трансфер действительно крайне близок: туринский клуб недавно подтвердил факт скорой аренды с правом выкупа.

Несмотря на обилие критики в России, спустя два года в Серии А Леша очень популярен в Италии. Почти каждое трансферное окно к нему проявляли интересы разные клубы. Причем серьезного калибра: так, зимой Миранчук находился в шаге от «Лацио». Также его серьезно рассматривал «Милан» в качестве подмены Хакану Чалханоглу. Его хотели «Болонья», «Верона» «Дженоа».

«Торино» в последние годы стоит на пути развития. Очень крепкий середняк с интересным тренером Юричем, который ставит привлекательный футбол и умело развивает игроков. Его стиль очень похож на Гасперини. В том числе балканцев, их в «Торино» немало. Думаю, в этой связи Алексею будет комфортно.

Поддерживаю связь с Миранчуком и ощущаю, как он здесь освоился и ощущает себя в своей тарелке в Серии А. Важно, что он не меняет одну часть Италии на другую (это тоже не простой квест), а остается на севере. И как бы у нас ни считали Бергамо деревней, Турин так уж явно не назвать. Миранчук снова будет играть в большом городе, влюбленном в футбол, сразу с двумя известными командами. Причем «Торино» не стоит считать второй командой после «Ювентуса»: это бренд с историей.

И главное: уверен, Алексей наконец будет играть, а не сидеть в запасе. Он показал, что освоился в Италии, хорошо понимает язык, забивал красивые мячи за «Аталанту».

Могу сказать Леше одно: in bocca al lupo! Удачи в новом клубе, чтобы все-все получилось! Это особенно важно в нынешних реалиях, когда русский футбол во многом вне европейского контекста. Трансфер нашего игрока из одного итальянского клуба в другой — реально круто.

Важно, чтобы Миранчук ударно представлял наш футбол за рубежом. У него все для этого есть: это по-прежнему молодой футболист. Отмечу еще раз: «Торино» — не шаг на понижение, с «Аталантой» по итогам прошлого сегодня их разделили два места. Да, не будет еврокубков, но и бергамаски в этом сезоне остались без Лиги чемпионов.

Если Алексей проявит себя в «Торино», то, не сомневаюсь, снова привлечет внимание топ-клубов. Легко представляю себе Миранчука на уровне того же «Милана», — написал Арустамян в телеграм-канале.