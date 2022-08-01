Нападающий «Реала» Майораль подписал полноценный контракт с «Хетафе»

Об этом мадридский клуб сообщил на своей странице в «Твиттере».

По сведениям итальянского журналиста Фабрицио Романо, клубы договорились обо всех деталях сделки сегодня, 1 августа. Трансфер оценивается в € 10 млн, контракт игрока будет действовать до июня 2027 года.

Нападающий «Реала» Майораль провёл прошлый сезон в аренде в том же «Хетафе». Футболист принял участие в 18 встречах испанской Ла Лиги, в которых забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. Ранее игрок провёл два сезона за итальянскую «Рому».