Фабрегас подписал контракт с «Комо» и выбрал игровой номер

После прохождения медицинского обследования состоялась официальная пресс-конференция, на которой представили 35-летнего футболиста. Сеск Фабрегас выбрал в «Комо» 4-й номер.

Последним клубом полузащитника был «Монако», который он покинул по истечении контракта 30 июня. Напомним, что «Комо» выступает в итальянской Серии Б.