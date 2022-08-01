Фабрегас подписал контракт с «Комо» и выбрал игровой номер
Полузащитник Сеск Фабрегас стал игроком «Комо». Бывший хавбек сборной Испании подписал контракт на 2 года.
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Полузащитник Сеск Фабрегас стал игроком «Комо». Бывший хавбек сборной Испании подписал контракт на 2 года.
После прохождения медицинского обследования состоялась официальная пресс-конференция, на которой представили 35-летнего футболиста. Сеск Фабрегас выбрал в «Комо» 4-й номер.
Последним клубом полузащитника был «Монако», который он покинул по истечении контракта 30 июня. Напомним, что «Комо» выступает в итальянской Серии Б.