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00:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Покинувший «Ювентус» Рэмзи стал игроком «Ниццы»

Французский футбольный клуб «Ницца» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Уэльса Аароном Рэмзи.

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Источник: AP 2022

Срок соглашения не уточняется. Ранее в июле 31-летний хавбек расторг контракт с итальянским «Ювентусом», в котором выступал с 2019 года и с которым стал чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Также Рэмзи является трехкратным обладателем Кубка Англии и двукратным победителем Суперкубка страны в составе лондонского «Арсенала».

В составе сборной Уэльса футболист провел 71 матч и забил 20 голов.

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