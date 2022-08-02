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11:01 (мск), источник: Sport24

«В “ПСЖ” нужно сразу выигрывать Лигу чемпионов». Почеттино сравнил работу в Париже и в АПЛ

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, этим летом покинувший должность главного тренера «ПСЖ», сравнил работу в парижском с ведущими клубами АПЛ.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Есть такие команды, как “Ливерпуль” и “Манчестер Сити”, которые верят в долгосрочный проект и дают тренеру шанс. Я всегда пытаюсь сравнивать. Мы с “ПСЖ” выиграли чемпионат Франции с отрывом в 15 очков. Но мы вылетели из Лиги чемпионов от “Реала” и стало понятно, что у нас будут проблемы. А “Сити” вылетает от Мадрида, пропуская трижды за 5 минут, но на следующей неделе покупает Холанда, дает тренеру возможность заново проявить себя, искать решения и выигрывать АПЛ, как “ПСЖ” выиграл Лигу 1.

Проекты бывают разные. Есть “Манчестер Сити”, который доверяет тренеру 7 лет, а есть “ПСЖ”, где нужно сразу побеждать и выигрывать Лигу чемпионов, а не чемпионат страны. Это другое, и я принимаю это», — цитирует Почеттино Infobae.

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