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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:02 (мск), источник: Sport24

Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» до 7 августа

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет покинуть свой клуб до его старта в новом сезоне АПЛ. Об этом сообщает AS.

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Источник: Reuters

По данным источника, 37-летнему португальцу не хотелось бы начать сезон в одном клубе, а продолжить в другом. Агент футболиста Жорже Мендеш в течение нескольких недель проводил переговоры с крупными европейскими клубами, такими как «Барселона», «Атлетико», «Челси», «Бавария», «Наполи», на предмет возможного трудоустройства своего клиента. Однако до конкретных предложений дело пока не дошло.

«Манчестер Юнайтед» стартует в новом сезоне АПЛ 7 августа матчем против «Брайтона». Напомним, что Роналду пропустил большую часть предсезонных сборов команды, но сыграл в заключительном матче против «Райо Вальекано» (1:1).

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