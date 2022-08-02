Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» до 7 августа

По данным источника, 37-летнему португальцу не хотелось бы начать сезон в одном клубе, а продолжить в другом. Агент футболиста Жорже Мендеш в течение нескольких недель проводил переговоры с крупными европейскими клубами, такими как «Барселона», «Атлетико», «Челси», «Бавария», «Наполи», на предмет возможного трудоустройства своего клиента. Однако до конкретных предложений дело пока не дошло.