Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» до 7 августа
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет покинуть свой клуб до его старта в новом сезоне АПЛ. Об этом сообщает AS.
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет покинуть свой клуб до его старта в новом сезоне АПЛ. Об этом сообщает AS.
По данным источника, 37-летнему португальцу не хотелось бы начать сезон в одном клубе, а продолжить в другом. Агент футболиста Жорже Мендеш в течение нескольких недель проводил переговоры с крупными европейскими клубами, такими как «Барселона», «Атлетико», «Челси», «Бавария», «Наполи», на предмет возможного трудоустройства своего клиента. Однако до конкретных предложений дело пока не дошло.
«Манчестер Юнайтед» стартует в новом сезоне АПЛ 7 августа матчем против «Брайтона». Напомним, что Роналду пропустил большую часть предсезонных сборов команды, но сыграл в заключительном матче против «Райо Вальекано» (1:1).