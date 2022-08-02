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13:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шофер Садио Мане стал игроком «Баварии»

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» подписала двухлетний контракт с лучшим другом и «шофером» футболиста Садио Мане, Дезире Сегбе Азанкпо, который помог ему адаптироваться в новой стране.

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Источник: Reuters

В июне Мане перешел из английского «Ливерпуля» в «Баварию» за 32 миллиона евро, подписав контракт на три года.

Как сообщает Mirror, свой вклад в скорую адаптацию 30-летнего сенегальского форварда в «Баварии» внес его лучший друг Азанкпо из Бенина. Они дружили с самого начала профессиональной карьеры. Футболисты встретились в сенегальском клубе «Дженерейшен Фут» в начале 2010-х годов, а затем оба перешли во французский «Мец». После этого у них сложились разные футбольные пути. Мане достиг элиты футбола, выступая за «Зальцбург», «Саутгемптон», «Ливерпуль», а затем оказался в «Баварии». Азанкпо не смог достичь таких высот. В последние годы он играл в английском «Олдхэм Атлетик», французских клубах «Вильфранш» и «Дюнкерк», а также бухарестском «Динамо».

Этим летом 29-летний Азанкпо остался без клуба и проводил время с Мане после его переезда в Мюнхен, чтобы помочь адаптироваться в новом клубе, в том числе возил своего друга на тренировки. «Бавария» узнала о том, что Азанкпо помогал Мане, и предложила бенинцу двухлетний контракт. Он принял предложение и будет выступать за вторую команду.

В субботу Мане дебютировал за «Баварию» в официальном матче и забил гол в матче за Суперкубок Германии против «Лейпцига» (5:3).

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