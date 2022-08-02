Шофер Садио Мане стал игроком «Баварии»

В июне Мане перешел из английского «Ливерпуля» в «Баварию» за 32 миллиона евро, подписав контракт на три года.

Как сообщает Mirror, свой вклад в скорую адаптацию 30-летнего сенегальского форварда в «Баварии» внес его лучший друг Азанкпо из Бенина. Они дружили с самого начала профессиональной карьеры. Футболисты встретились в сенегальском клубе «Дженерейшен Фут» в начале 2010-х годов, а затем оба перешли во французский «Мец». После этого у них сложились разные футбольные пути. Мане достиг элиты футбола, выступая за «Зальцбург», «Саутгемптон», «Ливерпуль», а затем оказался в «Баварии». Азанкпо не смог достичь таких высот. В последние годы он играл в английском «Олдхэм Атлетик», французских клубах «Вильфранш» и «Дюнкерк», а также бухарестском «Динамо».

Этим летом 29-летний Азанкпо остался без клуба и проводил время с Мане после его переезда в Мюнхен, чтобы помочь адаптироваться в новом клубе, в том числе возил своего друга на тренировки. «Бавария» узнала о том, что Азанкпо помогал Мане, и предложила бенинцу двухлетний контракт. Он принял предложение и будет выступать за вторую команду.