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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
17:43 (мск), источник: Sports.Ru

«Ливерпуль» продлил контракт с Жотой до 2027 года

«Ливерпуль» и вингер Диогу Жота заключили новый контракт.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Английский клуб назвал новое соглашение долгосрочным, не уточнив, до какого года рассчитан контракт. Как пишет журналист Фабрицио Романо, теперь контракт португальца с «Ливерпулем» действует до 2027 года.

Предыдущее соглашение Жоты с клубом было рассчитано до 2025 года.

«Должен сказать, что я очень горжусь. Перейдя в команду два года назад, я смог утвердиться в качестве важного игрока “Ливерпуля”. Этого я и хотел с самого начала. Теперь, заключив со мной новый долгосрочный контракт, клуб показал, что верит в меня. Здорово знать, что я проведу здесь долгое время. Сейчас начало нового сезона — вперед», — сказал Жота после подписания нового контракта.

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