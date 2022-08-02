«Ливерпуль» продлил контракт с Жотой до 2027 года
«Ливерпуль» и вингер Диогу Жота заключили новый контракт.
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«Ливерпуль» и вингер Диогу Жота заключили новый контракт.
Английский клуб назвал новое соглашение долгосрочным, не уточнив, до какого года рассчитан контракт. Как пишет журналист Фабрицио Романо, теперь контракт португальца с «Ливерпулем» действует до 2027 года.
Предыдущее соглашение Жоты с клубом было рассчитано до 2025 года.
«Должен сказать, что я очень горжусь. Перейдя в команду два года назад, я смог утвердиться в качестве важного игрока “Ливерпуля”. Этого я и хотел с самого начала. Теперь, заключив со мной новый долгосрочный контракт, клуб показал, что верит в меня. Здорово знать, что я проведу здесь долгое время. Сейчас начало нового сезона — вперед», — сказал Жота после подписания нового контракта.