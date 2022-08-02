Глава АПЛ — об эре Абрамовича в «Челси»: трудно сказать, что всё было хорошо

«Сейчас трудно сказать, что всё было хорошо, учитывая то, что произошло за последние шесть с половиной месяцев. Думаю, если вы спросите болельщиков “Челси”, они дадут другой ответ.

Ситуация, в которой мы оказались, поставила перед нами ряд проблем, которые необходимо решить. Когда Абрамович стал владельцем “Челси”, лига не проверяла владельцев и директоров. Что было бы, если бы эта система существовала и какие меры предосторожности нам нужно создать на будущее? Вот в этом заключается главный вопрос», — приводит слова Мастерса Daily Mail.