Футболист «Лас-Пальмаса» сообщил, что болен раком
Полузащитник испанского «Лас-Пальмаса» Кириан Родригес рассказал, что ему диагностировали онкологическое заболевание — лимфома Ходжкина.
Полузащитник испанского «Лас-Пальмаса» Кириан Родригес рассказал, что ему диагностировали онкологическое заболевание — лимфома Ходжкина.
«Во время предсезонных тестов я сообщил клубу, что плохо себя чувствую физически, у меня боли и отек», — приводит слова Родригеса Marca.
После нескольких анализов у футболиста, помимо коронавируса, было диагностировано воспаление селезенки.
26-летний Родригес провел за «Лас-Пальмас» 100 матчей, он является воспитанником клуба.
«Я собираюсь пройти курс лечения и какое-то время буду находится вдали от поля», — сказал хавбек, который планирует вернуться в строй в декабре.
Болельщики «Лас-Пальмаса» на 20-й минуте первого матча сезона 13 августа будут аплодировать в поддержку футболиста, который выступает под 20-м номером.