Футболист «Лас-Пальмаса» сообщил, что болен раком

«Во время предсезонных тестов я сообщил клубу, что плохо себя чувствую физически, у меня боли и отек», — приводит слова Родригеса Marca.

После нескольких анализов у футболиста, помимо коронавируса, было диагностировано воспаление селезенки.

26-летний Родригес провел за «Лас-Пальмас» 100 матчей, он является воспитанником клуба.

«Я собираюсь пройти курс лечения и какое-то время буду находится вдали от поля», — сказал хавбек, который планирует вернуться в строй в декабре.