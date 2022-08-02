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18:32 (мск), источник: Sport24

Футболист «Лас-Пальмаса» сообщил, что болен раком

Полузащитник испанского «Лас-Пальмаса» Кириан Родригес рассказал, что ему диагностировали онкологическое заболевание — лимфома Ходжкина.

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Источник: Sport24

«Во время предсезонных тестов я сообщил клубу, что плохо себя чувствую физически, у меня боли и отек», — приводит слова Родригеса Marca.

После нескольких анализов у футболиста, помимо коронавируса, было диагностировано воспаление селезенки.

26-летний Родригес провел за «Лас-Пальмас» 100 матчей, он является воспитанником клуба.

«Я собираюсь пройти курс лечения и какое-то время буду находится вдали от поля», — сказал хавбек, который планирует вернуться в строй в декабре.

Болельщики «Лас-Пальмаса» на 20-й минуте первого матча сезона 13 августа будут аплодировать в поддержку футболиста, который выступает под 20-м номером.

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