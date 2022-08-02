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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
19:35 (мск), источник: Sports.Ru

Фоден продлит контракт с «Ман Сити» до 2028-го. Зарплата хавбека вырастет с 30 000 фунтов до 225 000

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден продлит контракт с клубом.

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Источник: Reuters

По информации Daily Mail, стороны серьезно продвинулись в переговорах. Новое соглашение будет рассчитано на 6 лет, а зарплата игрока вырастет более чем в 7 раз — с 30 000 фунтов в неделю до 225 000.

В прошлом сезоне АПЛ 22-летний футболист провел 28 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

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