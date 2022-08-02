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23:09 (мск), источник: Sports.Ru

«Милан» купил-де Кетеларе у «Брюгге» за 36 млн евро с учетом бонусов. Контракт хавбека — до 2027-го

«Милан» объявил о трансфере Шарля де Кетеларе.

Милан
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21-летний полузащитник подписал контракт до 2027 года. Он будет играть за итальянскую команду под 90-м номером. Сообщалось, что «россонери» заплатят «Брюгге» 36 миллионов евро с учетом бонусов за этот трансфер.

В составе бельгийской команды-де Кетеларе провел 120 матчей, в которых забил 25 голов.

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