«Милан» купил-де Кетеларе у «Брюгге» за 36 млн евро с учетом бонусов. Контракт хавбека — до 2027-го
«Милан» объявил о трансфере Шарля де Кетеларе.
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«Милан» объявил о трансфере Шарля де Кетеларе.
21-летний полузащитник подписал контракт до 2027 года. Он будет играть за итальянскую команду под 90-м номером. Сообщалось, что «россонери» заплатят «Брюгге» 36 миллионов евро с учетом бонусов за этот трансфер.
В составе бельгийской команды-де Кетеларе провел 120 матчей, в которых забил 25 голов.