Левандовски подарил шампанское всем в «Баварии». Роберт и Салихамиджич договорились не говорить плохо друг о друге
Стали известны детали прощания Роберта Левандовского с «Баварией».
Бавария
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Стали известны детали прощания Роберта Левандовского с «Баварией».
Поляк, в частности, провел встречу со спортивным директором мюнхенцев Хасаном Салихамиджичем, где они договорились не говорить плохо друг о друге в будущем.
Кроме того, Левандовски подарил всем игрокам и персоналу «Баварии» по бутылке шампанского в подарочной упаковке со своим автографом и фото со времен выступлений за клуб.