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09:58 (мск), источник: Sports.Ru

Левандовски подарил шампанское всем в «Баварии». Роберт и Салихамиджич договорились не говорить плохо друг о друге

Стали известны детали прощания Роберта Левандовского с «Баварией».

Бавария
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Источник: AFP 2022

Поляк, в частности, провел встречу со спортивным директором мюнхенцев Хасаном Салихамиджичем, где они договорились не говорить плохо друг о друге в будущем.

Кроме того, Левандовски подарил всем игрокам и персоналу «Баварии» по бутылке шампанского в подарочной упаковке со своим автографом и фото со времен выступлений за клуб.

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