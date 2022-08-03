Лено перешел из «Арсенала» в «Фулхэм»

«Лено — вратарь, которым мы неуклонно интересовались на протяжении всего этого трансферного окна. Мы очень рады, что достигли соглашения о трансфере, и теперь он полностью предан “Фулхэму”! Он играл на высочайшем уровне и добавит команде опыта. Он станет отличным дополнением», — отметил владелец клуба Тони Хан.