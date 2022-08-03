Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Виборг
Б-36
Футбол. Еврокубки
20:00
Рига
Жил Висенте
Футбол. Еврокубки
20:30
Вольфсбергер
Гзира Юнайтед
Футбол. Еврокубки
21:30
ДАК
Стяуа
Футбол. Еврокубки
4.08
АЕК Л
Партизан
Футбол. Еврокубки
4.08
РФШ
Хибернианс
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
22.05
Арсенал
Эвертон
51
22.05
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
12
22.05
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
31
22.05
Брентфорд
Лидс
12
22.05
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
10
22.05
Лестер
Саутгемптон
41
22.05
Ливерпуль
Вулверхэмптон
31
22.05
Манчестер Сити
Астон Вилла
32
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лено перешел из «Арсенала» в «Фулхэм»

Голкипер Бернд Лено сменил «Арсенал» на «Фулхэм».

Арсенал
ФулхэмЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

30-летний немец подписал трехлетний контракт с возможностью продления еще на 12 месяцев.

«Лено — вратарь, которым мы неуклонно интересовались на протяжении всего этого трансферного окна. Мы очень рады, что достигли соглашения о трансфере, и теперь он полностью предан “Фулхэму”! Он играл на высочайшем уровне и добавит команде опыта. Он станет отличным дополнением», — отметил владелец клуба Тони Хан.

В прошедшем сезоне Лено сыграл в 8 матчах во всех турнирах и пропустил 11 голов. Три раза ему удалось уйти с поля без пропущенных голов.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь