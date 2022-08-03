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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
09:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вейналдум подписал контракт с «Ромой»

Полузащитник «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдум продолжит карьеру в Италии.

ПСЖ
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Источник: Reuters

Как сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо, 31-летний голландец подписал контракт с «Ромой».

По информации источника, соглашение было достигнуто, когда парижане согласились на переход полузащитника в стан римлян на правах аренды.

В прошлом сезоне Вейналдум сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

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