Вейналдум подписал контракт с «Ромой»
Полузащитник «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдум продолжит карьеру в Италии.
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Полузащитник «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдум продолжит карьеру в Италии.
Как сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо, 31-летний голландец подписал контракт с «Ромой».
По информации источника, соглашение было достигнуто, когда парижане согласились на переход полузащитника в стан римлян на правах аренды.
В прошлом сезоне Вейналдум сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.