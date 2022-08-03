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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
14:48 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Манчестер Юнайтед» назвал неприемлемым уход Роналду со стадиона до конца матча

Португалец был заменен в перерыве матча с «Райо Вальекано», после чего покинул стадион.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 3 августа. Уход со стадиона португальского нападающего английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду до завершения товарищеского матча против испанского «Райо Вальекано» является неприемлемым, поскольку игроки должны оставаться с командой до конца.

Об этом в среду сообщил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хааг, чей комментарий приводит в своем Twitter журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо.

31 июля «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:1 сыграл вничью с «Райо Вальекано». Роналду провел первый матч в составе команды в нынешнем межсезонье. Португалец вышел на поле в стартовом составе и был заменен после перерыва.

«Я не согласен с этим. Я думаю, что это неприемлемо для всех. Мы команда и должны оставаться до конца», — сказал тен Хааг.

2 июля газета The Times сообщила, что Роналду попросил руководство «Манчестер Юнайтед» разрешить ему покинуть клуб текущим летом. Отмечалось, что решение форварда продиктовано желанием играть в Лиге чемпионов, куда не смог пробиться клуб из Манчестера. 11 июля Романо сообщил, что тен Хааг намерен сохранить футболиста в команде.

Роналду 37 лет, он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и мадридского «Реала». Форвард вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, также по ходу карьеры он выступал за португальский «Спортинг», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».

«Манчестер Юнайтед» по итогам прошлого сезона занял шестое место в чемпионате Англии, что позволит команде выступить в Лиге Европы. Предстоящий сезон клуб начнет 7 августа домашним матчем против «Брайтона».

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