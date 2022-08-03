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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
14:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Англии футболисты больше не будут преклонять колено перед каждым матчем

Футболисты Английской премьер-лиги (АПЛ) прекратят вставать на колено перед каждым матчем чемпионата страны, сообщается на сайте лиги.

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Источник: AP 2022

Решение было принято на встрече капитанов команд. Футболисты в будущем будут преклонять колено только перед отдельными важными матчами, чтобы подчеркнуть значение акции.

«Мы решили выбрать важные моменты в течение сезона, чтобы встать на колено и подчеркнуть наше единство против всех форм расизма. Тем самым мы продолжаем демонстрировать солидарность во имя общего дела. Мы по-прежнему решительно привержены искоренению расовых предрассудков и построению инклюзивного общества с уважением и равными возможностями для всех», — говорится в заявлении капитанов.

Клубы проведут акции перед матчами первого и последнего туров нового сезона, играми туров, которые будут посвящены акции «Нет места расизму» в октябре и марте, встречами в рождественские праздники (Boxing Day), а также перед финалами Кубка Англии и Кубка английской лиги.

Новый сезон чемпионата Англии стартует 5 августа матчем между лондонскими клубами «Арсенал» и «Кристал Пэлас».

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