В Англии футболисты больше не будут преклонять колено перед каждым матчем
Футболисты Английской премьер-лиги (АПЛ) прекратят вставать на колено перед каждым матчем чемпионата страны, сообщается на сайте лиги.
Футболисты Английской премьер-лиги (АПЛ) прекратят вставать на колено перед каждым матчем чемпионата страны, сообщается на сайте лиги.
Решение было принято на встрече капитанов команд. Футболисты в будущем будут преклонять колено только перед отдельными важными матчами, чтобы подчеркнуть значение акции.
«Мы решили выбрать важные моменты в течение сезона, чтобы встать на колено и подчеркнуть наше единство против всех форм расизма. Тем самым мы продолжаем демонстрировать солидарность во имя общего дела. Мы по-прежнему решительно привержены искоренению расовых предрассудков и построению инклюзивного общества с уважением и равными возможностями для всех», — говорится в заявлении капитанов.
Клубы проведут акции перед матчами первого и последнего туров нового сезона, играми туров, которые будут посвящены акции «Нет места расизму» в октябре и марте, встречами в рождественские праздники (Boxing Day), а также перед финалами Кубка Англии и Кубка английской лиги.
Новый сезон чемпионата Англии стартует 5 августа матчем между лондонскими клубами «Арсенал» и «Кристал Пэлас».