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3 августа, источник: Sports.Ru

Почему Роналду никто не подписывает? Три пугающих графика

Криштиану Роналду и «МЮ» близки к расставанию.

Манчестер Юнайтед
Реал
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Источник: AP 2022

Выглядит так, будто Роналду идет на очередной круг: разочаровывается в клубе, грубо требует трансфер и не оставляет команде выбора. Но все же нынешняя история уникальна. Прежде Криштиану очень легко находил новую команду и перебирал варианты (год назад отказывал даже «Ман Сити»), а сейчас, кажется, зашел в тупик. По данным As, агент игрока Жорже Мендеш выходил на «Барсу», «Атлетико», «Челси», «Баварию» и «Наполи», но никто из них не хочет Роналду. Почему?

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Понятно, что Роналду 37, хотя он себя ощущает на 27. И если раньше его оценка считалась адекватной, то сейчас самоуверенность Криштиану вызывает сомнения. Уже четыре года остро стоит вопрос, чего больше приносит Роналду: пользы или вреда? Среди болельщиков «Ювентуса» и «МЮ» немало тех, кто предпочтет второй вариант. Но что говорят данные?

Аналитик The Athletic (лучшее иностранное спортивное медиа) Марк Кэри оценил рейтинги клубов Роналду и пришел к выводу: поздний Криштиану как минимум не приносит пользы. Давайте это проверим: возьмем за основу логику Кэри, но используем более продвинутые показатели.

О каких рейтингах речь? Можно ли вообще оценить качество футбола одним показателем?

Разумеется, нет. У любого метода есть минусы, и на это нужно делать скидку. Есть два известных способа оценить прогресс или регресс команды на дистанции. Первый — рейтинг EloFootball. Он хорош глубокой базой (с середины прошлого века) и обновляется по специальной формуле в зависимости от результатов команды: победы над сильным соперником приносят больше очков, чем над слабым.

Именно его использовал Кэри и пришел к выводу, что «Реал», «Юве» и «МЮ» сбавляли перед уходом Роналду.

Второй способ — рейтинг SPI от FiveThirtyEight, который мы часто используем в текстах. Для контекста: FiveThirtyEight — медиа, которое анализирует данные; оно выросло из блога и стало мегапопулярным в США из-за прогнозов на президентские выборы (20 млн уникальных посетителей в месяц), а теперь увлеклось спортом.

Преимущество индекса SPI — в многоступенчатой модели: на индекс команды влияют и результаты (здесь тоже учитывается сила соперников), и xG (чтобы учесть долю везения/невезения), и даже трансферная стоимость.

Этот индекс гораздо сложнее, чем Elo (хотя тоже не идеален), поэтому давайте на его основе проверим выводы Кэри. Но для начала оценим, как меняется результативность Роналду в последние годы.

Кажется, Роналду провел худший сезон на топ-уровне

Берем отрезок пять лет — в него как раз попадает финальный год в «Реале», три сезона в «Юве» и второе пришествие в «МЮ».

К финишу карьеры в «Реале» Роналду вышел на пик — возможно, мы видели его лучшую версию. Почти всю вторую половину сезона Криштиану забивал больше гола за игру (добрался даже до 1,75) и прибавлял с каждым матчем — феноменальный показатель. Прогресс отражается и в графике xG, хотя заметно, что Роналду забивал гораздо больше ожидаемого.

В «Ювентусе» начал с падением результативности. Причина на поверхности — сумасшедший реаловский темп сохранять было невозможно, 0,75 гола за игру в первый туринский год — тоже вполне приличный показатель. Во втором сезоне — голевой всплеск, хотя заметно, что кривая xG гораздо спокойнее. Начало третьего сезона в «Юве» вполне достойное, но в конце очевиден регресс — команда снова рано вылетела из ЛЧ, проиграла титул, Криштиану явно грустил.

В «МЮ» Роналду затих посреди сезона, но к финишу включился и бился за место в ЛЧ на следующий сезон — проиграл. Заметно, что голевые вспышки Роналду все тусклее. Для 37-летнего форварда это вполне нормальное явление — главное, чтобы приносил пользу. Но приносил ли?

Как поздний Роналду влиял на свои клубы?

Тактическую и игровую специфику Роналду Вадим Лукомский в деталях разбирал в этом тексте, здесь мы оценим карьеру суперзвезды широким взглядом с помощью динамики индекса FiveThitryEight клубов, за которые играл Криштиану.

Понятно, что качество футбола и результаты зависят не от одного игрока, но Роналду все же считает себя определяющим футболистом, под которого подстраиваются партнеры и тренер.

Начнем с «Реала» Здесь и в следующих графиках кривая начинается от 10-го матча сезона, так как мы используем скользящую среднюю за 10 матчей.

На графике два сезона «Реала» перед расставанием с Криштиану. Удивительное совпадение: при первых слухах о недовольстве Роналду «Мадрид» полетел вниз, и весна получилась турбулентной — плохая концовка в Ла Лиге (3-е место), вылет из Кубка Испании, но при этом успехи в ЛЧ и даже кратковременный рост индекса SPI, который сменился еще более глубоким падением. В 2018-м «Реал» столкнулся с системными игровыми проблемами, которые маскировались удачными результатами в Лиге чемпионов.

Это вполне может быть совпадением, может, «Реал» и Роналду просто устали друг от друга? Идем дальше.

Следующий пункт — Турин. Криштиану планировал тотальную перезагрузку и мечтал выиграть с «Юве» Лигу чемпионов. Что получилось?

В первый сезон-2018/19 «Юве» с Аллегри привычно взял Серию А с отрывом 10+ очков, но вылетел в ¼ финала ЛЧ от «Аякса» и блекло выглядел на финише. Во втором туринском сезоне-2019/20, приостановленном из-за ковида, Роналду вышел на пик результативности (забивал по полтора гола за игру), а «Юве» снова взял чемпионство — правда, уже без такого отрыва (все из-за смазанной концовки) — и снова вылетел из Лиги чемпионов на ранней стадии (в ⅛ от «Лиона»). «Юве» счел сезон неудачным, уволил Маурицио Сарри и понадеялся, что в третьем сезоне Роналду наконец-то сделает дело.

При Пирло Роналду будто бы не потускнел и вообще стал лучшим бомбардиром Серии А, но зато значительно ослабел «Ювентус»: не защитил титул и вовсе выпал из тройки в Серии А-2020/21, а также опять вылетел из ЛЧ в ⅛ финала — на этот раз от «Порту».

Сложно спорить, что «Юве» перед подписанием Роналду и перед его уходом — команды разного уровня. Индекс FiveThirtyEight фиксирует гигантскую разницу.

Дальше — «Ман Юнайтед», который до прихода Роналду финишировал вторым в АПЛ и готовился к фиксации на топ-уровне. Мы знаем результат — но каким глубоким вышло падение?

До прихода Роналду «МЮ» по индексу FiveThirtyEight был 4-й командой лиги с шансами на чемпионство около 7%, сейчас уже шестой — пропустил вперед «Тоттенхэм» и «Арсенал». Да, адекватность рейтинга снова можно ставить под сомнение, но так ли сильно отличаются ваши визуальные впечатления?

Итог: с 2018-го все клубы Роналду регрессируют

Невозможно спорить с тем, что все успехи «Реала» в 2010-х связаны с Роналду — мало кто из футболистов так влиял на команды.

Но с 2018-го будто бы что-то резко сломалось. С этого момента Роналду играл в командах, которые как минимум не прибавляли в долгосрочной перспективе, а скорее даже шли в тупик. Это подтверждают и данные, и оценки боссов клубов (просто так не меняют тренеров), и впечатления болельщиков (возможно, большинства).

Совершенно точно в этих проблемах виноват не только Роналду, но тренд очень настораживает. Желающих повторить опыт «Юве» и «Ман Юнайтед» нет.

Павел Тихонов

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