«Аталанта» заблокировала переход Миранчука в «Торино» по просьбе Гасперини

Генеральный директор клуба из Бергамо Лука Перкасси сообщил, что трансфер заблокирован по решению главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

«Мы вели переговоры с “Торино”. Но в ходе продолжительной беседы тренер попросил нас сохранить Миранчука.



На данный момент операция приостановлена. Гасперини попросил нас удержать игрока», — сказал Перкасси.