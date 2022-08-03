«Аталанта» заблокировала переход Миранчука в «Торино» по просьбе Гасперини
Российский полузащитник Алексей Миранчук не перейдет в «Торино» из «Аталанты».
Аталанта
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Российский полузащитник Алексей Миранчук не перейдет в «Торино» из «Аталанты».
Генеральный директор клуба из Бергамо Лука Перкасси сообщил, что трансфер заблокирован по решению главного тренера Джан Пьеро Гасперини.
«Мы вели переговоры с “Торино”. Но в ходе продолжительной беседы тренер попросил нас сохранить Миранчука.
На данный момент операция приостановлена. Гасперини попросил нас удержать игрока», — сказал Перкасси.