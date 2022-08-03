«Челси» согласовал трансфер Кукурельи за 50+ млн фунтов с «Брайтоном»
Защитник Марк Кукурелья в ближайшее время покинет «Брайтон» и присоединится к «Челси».
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Защитник Марк Кукурелья в ближайшее время покинет «Брайтон» и присоединится к «Челси».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «синие» заплатят за испанца свыше 50 миллионов фунтов, сделка согласована.
Как сообщалось ранее, с самим футболистом об условиях контракта лондонцы уже договорились. В прошлом сезоне Кукурелья провел 35 матчей в АПЛ и забил 1 гол.