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3 августа, источник: Sports.Ru

«Челси» согласовал трансфер Кукурельи за 50+ млн фунтов с «Брайтоном»

Защитник Марк Кукурелья в ближайшее время покинет «Брайтон» и присоединится к «Челси».

Челси
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Источник: Reuters

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «синие» заплатят за испанца свыше 50 миллионов фунтов, сделка согласована.

Как сообщалось ранее, с самим футболистом об условиях контракта лондонцы уже договорились. В прошлом сезоне Кукурелья провел 35 матчей в АПЛ и забил 1 гол.

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