«Челси» согласовал трансфер Кукурельи за 50+ млн фунтов с «Брайтоном»

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «синие» заплатят за испанца свыше 50 миллионов фунтов, сделка согласована.

Как сообщалось ранее, с самим футболистом об условиях контракта лондонцы уже договорились. В прошлом сезоне Кукурелья провел 35 матчей в АПЛ и забил 1 гол.