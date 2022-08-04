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00:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Бывший нападающий «Спартака» Джордан Ларссон в ближайшие сутки станет игроком «Шальке»

25-летний нападающий сборной Швеции и бывший футболист московского «Спартака» Джордан Ларссон в ближайшие дни подпишет контракт с «Шальке», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Спартак
Шальке-04Чемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По информации Романо, Ларссон в ближайшие 24 часа прибудет в расположение клуба вместе со своим агентом Хасаном Четинкая и подпишет контракт на правах свободного агента. Остальные детали сделки на данный момент неизвестны. Журналист отмечает, что спортивный директор «Шальке» Роувен Шрёдер возлагает большие надежды на шведа.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Джордан близок к тому, чтобы присоединиться к греческому «Олимпиакосу».

Напомним, в апреле этого года Ларссон присоединился к шведскому АИКу на правах аренды. В июне он расторг контракт со «Спартаком» по обоюдному согласию. Нападающий поддержал решение ФИФА о разрешении иностранным футболистам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами и не вернулся в Россию после аренды.

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