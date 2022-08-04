Бывший нападающий «Спартака» Джордан Ларссон в ближайшие сутки станет игроком «Шальке»

По информации Романо, Ларссон в ближайшие 24 часа прибудет в расположение клуба вместе со своим агентом Хасаном Четинкая и подпишет контракт на правах свободного агента. Остальные детали сделки на данный момент неизвестны. Журналист отмечает, что спортивный директор «Шальке» Роувен Шрёдер возлагает большие надежды на шведа.
Напомним, в апреле этого года Ларссон присоединился к шведскому АИКу на правах аренды. В июне он расторг контракт со «Спартаком» по обоюдному согласию. Нападающий поддержал решение ФИФА о разрешении иностранным футболистам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами и не вернулся в Россию после аренды.