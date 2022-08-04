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17:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гальтье подтвердил переход Саншеша в «ПСЖ»

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш подписал контракт с «ПСЖ», сообщил главный тренер парижан Кристоф Гальтье.

Лилль
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Источник: AP 2022

«Мы хотели подписать такого топ-игрока, как Саншеш, который обладает большим талантом и хорошо знает чемпионат Франции», — заявил Гальтье на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» потратит на 24-летнего португальца 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Саншеш забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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