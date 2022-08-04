Марсьяль пропустит старт сезона из-за травмы

По информации источника, в манкунианском клубе надеются, что 26-летний француз восстановится от повреждения к матчу 2-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) с «Брентфордом».

Напомним, что нападающий получил травму в товарищеском матче против «Атлетико» (0:1).

Ранее сообщалось, что главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг видит Марсьяля игроком основного состава.