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19:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес перешел в «Севилью» на правах аренды

Бразильский защитник Алекс Теллес перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Севилью» на правах аренды.

Манчестер Юнайтед
СевильяЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Об этом испанский клуб сообщил на своей странице в социальных сетях.

Защитник будет выступать за «Севилью» до конца этого сезона. Как сообщают различные источники, в договоре между клубами не предусмотрена возможность выкупа игрока. Напомним, что ранее в годичной аренде в «Севилье» выступал другой футболист «Манчестер Юнайтед» — французский нападающий Антони Марсьяль.

29-летний Теллес перешёл в «МЮ» из «Порту» в октябре 2020-го. В 50 встречах за команду бразильский защитник отличился один раз и восемь раз отдавал результативные передачи. Соглашение между сторонами также истекает летом 2024-го. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 18 млн.

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