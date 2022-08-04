Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес перешел в «Севилью» на правах аренды

Об этом испанский клуб сообщил на своей странице в социальных сетях.

Защитник будет выступать за «Севилью» до конца этого сезона. Как сообщают различные источники, в договоре между клубами не предусмотрена возможность выкупа игрока. Напомним, что ранее в годичной аренде в «Севилье» выступал другой футболист «Манчестер Юнайтед» — французский нападающий Антони Марсьяль.