Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:30
Хамрун Спартанс
Левски
Футбол. Еврокубки
20:30
Заря Лг
Университатя Кр
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Мальме
Дюделанж
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Фенербахче
Словацко
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Шахтер С
ЧФР
00
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Шкендия
Футбол. Еврокубки
20:00
Викинг
Слайго Роверс
Футбол. Еврокубки
20:00
Лиллестрем
Антверпен
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА Сф
Сент-Патрик'с Атлетик
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Кызыл-Жар
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
Арис
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
Кишварда
Футбол. Еврокубки
20:00
Нефтчи
Рапид В
Футбол. Еврокубки
20:00
Славия Пр
Панатинаикос
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
АЕК Л
Партизан
21
Футбол. Еврокубки
21:00
Балкани
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
21:00
Лугано
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
21:00
Чукарички
Твенте
Футбол. Еврокубки
21:00
Вадуц
Коньяспор
Футбол. Еврокубки
21:00
Сепси
Юргорден
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
ХИК
Футбол. Еврокубки
21:30
Брённбю
Базель
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
Цюрих
Футбол. Еврокубки
21:45
Викингур Р
Лех
Футбол. Еврокубки
21:45
Брейдаблик
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
21:55
Фехервар
Петрокуб
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Шкупи
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
22:00
Зриньски
Тобол Кс
Футбол. Еврокубки
22:00
Хайдук С
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
22:00
Данди Юнайтед
АЗ
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
22.05
Венеция
Кальяри
00
22.05
Салернитана
Удинезе
04
22.05
Интер
Сампдория
30
22.05
Сассуоло
Милан
03
22.05
Специя
Наполи
03
21.05
Аталанта
Эмполи
01
21.05
Лацио
Верона
33
21.05
Фиорентина
Ювентус
20
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
19:24 (мск), источник: Sport24

Алексис Санчес согласовал контракт с «Марселем»

Нападающий «Интера» Алексис Санчес близок к переходу в «Марсель». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Интер
МарсельЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Отмечается, что стороны уже согласовали условия личного контракта, а клубы находятся на завершающей стадии переговоров. Санчес будет получать 2,5 миллиона евро в год. Соглашение рассчитано до 2024 года.

В прошедшем сезоне Серии А Санчес провел за «Интер» 27 матчей, забив 5 голов и отдав 2 результативные передачи.

 Подруга Анны Семенович приставала к ее мужчине: «Наглаживала ему причинное место»
Россиянка Лопырева в купальнике произвела фурор на пляже в Турции: «Фигура просто бомба! До чего же хороша!»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь