Алексис Санчес согласовал контракт с «Марселем»
Нападающий «Интера» Алексис Санчес близок к переходу в «Марсель». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Интер
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Нападающий «Интера» Алексис Санчес близок к переходу в «Марсель». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Отмечается, что стороны уже согласовали условия личного контракта, а клубы находятся на завершающей стадии переговоров. Санчес будет получать 2,5 миллиона евро в год. Соглашение рассчитано до 2024 года.
В прошедшем сезоне Серии А Санчес провел за «Интер» 27 матчей, забив 5 голов и отдав 2 результативные передачи.