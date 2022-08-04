Источник: Аспиликуэта продлил контракт с «Челси» и не перейдет в «Барселону» этим летом

По информации The Athletic, Аспиликуэта, чей контракт с «Челси» истекал в июне 2023 года, продлил контракт с лондонским клубом еще на сезон — до лета 2024 года. В ближайшее время «Челси» официально объявит о продлении сотрудничества с испанцем.