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20:40 (мск), источник: Sport24

Источник: Аспиликуэта продлил контракт с «Челси» и не перейдет в «Барселону» этим летом

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта не перейдет в «Барселону» в текущее трансферное окно.

Челси
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Источник: AP 2022

По информации The Athletic, Аспиликуэта, чей контракт с «Челси» истекал в июне 2023 года, продлил контракт с лондонским клубом еще на сезон — до лета 2024 года. В ближайшее время «Челси» официально объявит о продлении сотрудничества с испанцем.

После того, как «Барселона» перехватила у «Челси» Рафинью и Жюля Кунде, в лондонском клубе постарались предотвратить уход Аспиликуэты в каталонский клуб.

В сезоне-2021/22 Аспиликуэта провел 27 матчей в АПЛ, забив 1 гол.

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