Источник: Аспиликуэта продлил контракт с «Челси» и не перейдет в «Барселону» этим летом
Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта не перейдет в «Барселону» в текущее трансферное окно.
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Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта не перейдет в «Барселону» в текущее трансферное окно.
По информации The Athletic, Аспиликуэта, чей контракт с «Челси» истекал в июне 2023 года, продлил контракт с лондонским клубом еще на сезон — до лета 2024 года. В ближайшее время «Челси» официально объявит о продлении сотрудничества с испанцем.
После того, как «Барселона» перехватила у «Челси» Рафинью и Жюля Кунде, в лондонском клубе постарались предотвратить уход Аспиликуэты в каталонский клуб.
В сезоне-2021/22 Аспиликуэта провел 27 матчей в АПЛ, забив 1 гол.