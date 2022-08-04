Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси»

У каталонской команды будет право выкупа и получение доли в 50% от будущей продажи, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.

По сведениям СМИ, 22-летний воспитанник «Барселоны» подписал контракт с американским клубом до 2025 года. Сумма сделки не разглашается.

Рики Пуч находился в системе «Барселоны» с 16 лет. Его дебют в составе первой команды состоялся 5 декабря 2018 года в матче кубка Испании против клуба «Культураль Леонеса», когда он вышел на замену и отдал голевую передачу на Дениса Суареса.