«Аталанта» объявила о трансфере вингера Лукмана из «Лейпцига» за 15 млн евро
Вингер Адемола Лукман покинул «Лейпциг» и перешел в Серию А.
Аталанта
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Вингер Адемола Лукман покинул «Лейпциг» и перешел в Серию А.
О трансфере 24-летнего нигерийца объявила «Аталанта».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, сделка обошлась бергамаскам в 15 млн евро, включая бонусы.
Как сообщает журналист Николо Скира, контракт с футболистом заключен до 2026 года, имеется опция продления еще на сезон.
Прошлый сезон Лукман провел в аренде в «Лестере» и забил 6 голов за 26 игр в АПЛ.