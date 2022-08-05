Текущие события
Футбол. Еврокубки
4.08
Шэмрок Роверс
Шкупи
31
Футбол. Еврокубки
4.08
Олимпиакос П
Слован Бр
11
Футбол. Еврокубки
4.08
Зриньски
Тобол Кс
10
Футбол. Еврокубки
4.08
Хайдук С
Витория Гимарайнш
31
Футбол. Еврокубки
4.08
Данди Юнайтед
АЗ
10
Футбол. Еврокубки
4.08
Фехервар
Петрокуб
50
Футбол. Еврокубки
4.08
Линфилд
Цюрих
02
Футбол. Еврокубки
4.08
Викингур Р
Лех
10
Футбол. Еврокубки
4.08
Брейдаблик
Истанбул Башакшехир
13
Футбол. Еврокубки
4.08
Брённбю
Базель
10
Футбол. Еврокубки
4.08
Марибор
ХИК
02
Футбол. Еврокубки
4.08
Балкани
Клаксвик
32
Футбол. Еврокубки
4.08
Лугано
Хапоэль Беэр-Шева
02
Футбол. Еврокубки
4.08
Чукарички
Твенте
13
Футбол. Еврокубки
4.08
Вадуц
Коньяспор
11
Футбол. Еврокубки
4.08
Сепси
Юргорден
13
Футбол. Еврокубки
4.08
Хамрун Спартанс
Левски
01
Футбол. Еврокубки
4.08
Заря Лг
Университатя Кр
10
Футбол. Еврокубки
4.08
Мальме
Дюделанж
30
Футбол. Еврокубки
4.08
Фенербахче
Словацко
30
Футбол. Еврокубки
4.08
Шахтер С
ЧФР
00
Футбол. Еврокубки
4.08
АИК
Шкендия
11
Футбол. Еврокубки
4.08
Викинг
Слайго Роверс
51
Футбол. Еврокубки
4.08
Лиллестрем
Антверпен
13
Футбол. Еврокубки
4.08
ЦСКА Сф
Сент-Патрик'с Атлетик
01
Футбол. Еврокубки
4.08
АПОЭЛ
Кызыл-Жар
10
Футбол. Еврокубки
4.08
Маккаби Тель-Авив
Арис
20
Футбол. Еврокубки
4.08
Мольде
Кишварда
30
Футбол. Еврокубки
4.08
Нефтчи
Рапид В
21
Футбол. Еврокубки
4.08
Славия Пр
Панатинаикос
20
Футбол. Еврокубки
4.08
Пайде
Андерлехт
02
Футбол. Еврокубки
4.08
Спартак Тр
Ракув
02
Футбол. Еврокубки
4.08
АЕК Л
Партизан
21
Футбол. Еврокубки
4.08
РФШ
Хибернианс
11
Футбол. Еврокубки
4.08
КуПС
Янг Бойз
02
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
22.05
Венеция
Кальяри
00
22.05
Салернитана
Удинезе
04
22.05
Интер
Сампдория
30
22.05
Сассуоло
Милан
03
22.05
Специя
Наполи
03
21.05
Аталанта
Эмполи
01
21.05
Лацио
Верона
33
21.05
Фиорентина
Ювентус
20
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
00:11 (мск), источник: Sports.Ru

«Аталанта» объявила о трансфере вингера Лукмана из «Лейпцига» за 15 млн евро

Вингер Адемола Лукман покинул «Лейпциг» и перешел в Серию А.

Аталанта
РБ ЛейпцигЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Аталанта"

О трансфере 24-летнего нигерийца объявила «Аталанта».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сделка обошлась бергамаскам в 15 млн евро, включая бонусы.

Как сообщает журналист Николо Скира, контракт с футболистом заключен до 2026 года, имеется опция продления еще на сезон.

Прошлый сезон Лукман провел в аренде в «Лестере» и забил 6 голов за 26 игр в АПЛ.

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь