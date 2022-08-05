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10:00 (мск), источник: Sport24

В «ПСЖ» ввели запрет на посещение игроками ночных клубов

В «ПСЖ» появился запрет на посещение игроками ночных клубов.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Как сообщает L'Equipe, Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш за последние недели посетил несколько ночных клубов Парижа, чтобы понять, какие заведения команда посещает в свободное время.

В итоге Кампуш ввел в клубе ряд строгих правил, одно из которых запрещает футболистам посещать ночные заведения в соревновательный период. За нарушение игроков будут отстранять.

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