В «ПСЖ» ввели запрет на посещение игроками ночных клубов
В «ПСЖ» появился запрет на посещение игроками ночных клубов.
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В «ПСЖ» появился запрет на посещение игроками ночных клубов.
Как сообщает L'Equipe, Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш за последние недели посетил несколько ночных клубов Парижа, чтобы понять, какие заведения команда посещает в свободное время.
В итоге Кампуш ввел в клубе ряд строгих правил, одно из которых запрещает футболистам посещать ночные заведения в соревновательный период. За нарушение игроков будут отстранять.