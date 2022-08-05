«Манчестер Юнайтед» придется искать нового титульного спонсора
Руководству «Манчестер Юнайтед» придется искать нового титульного спонсора. Об этом сообщает Daily Mail.
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Руководству «Манчестер Юнайтед» придется искать нового титульного спонсора. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным источника, нынешний спонсор TeamViewer принял решение не продлевать контракт, который был заключен в марте 2021 года сроком на пять лет. Таким образом, в 2026 году сотрудничество прекратится.
Отмечается, что за время действия договора стоимость акций TeamViewer упала на 80%, и одной из причин является именно эта сделка.