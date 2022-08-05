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09:58 (мск), источник: Sport24

«Манчестер Юнайтед» придется искать нового титульного спонсора

Руководству «Манчестер Юнайтед» придется искать нового титульного спонсора. Об этом сообщает Daily Mail.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

По данным источника, нынешний спонсор TeamViewer принял решение не продлевать контракт, который был заключен в марте 2021 года сроком на пять лет. Таким образом, в 2026 году сотрудничество прекратится.

Отмечается, что за время действия договора стоимость акций TeamViewer упала на 80%, и одной из причин является именно эта сделка.

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