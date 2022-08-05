Как изменились топ-клубы АПЛ за лето? Все, что нужно знать перед новым сезоном

Дождались, новый сезон АПЛ стартует уже сегодня, 5 августа! Как и положено в самой богатой лиге Европы, этим летом в топ-командах произошли важные изменения, о которых обязательно нужно знать, прежде чем включать трансляцию. Специально для тех, кто не уследил за всеми обновлениями, рассказываем, что английские гранды представляют собой после насыщенного межсезонья.

«Манчестер Сити»: продали нескольких звёзд, но взяли потенциального обладателя «Золотого мяча»

Начнём с чемпиона. Летом «Сити» потратил больше € 100 млн, хотя оформил всего два трансфера. Главная покупка — разумеется, Эрлинг Холанд. Нападающий пошёл по стопам отца, который тоже в своё время играл за «Сити». Ожидания от норвежца бешеные, так что придётся сразу же разрывать.

Не забыли в «Сити» и о продлении контрактов. Вратарь-ветеран Скотт Карсон остался в команде ещё на год, а Рияд Марез подписался до лета 2025-го.



Пришли:

Эрлинг Холанд (21 год, нападающий) — «Боруссия» Дортмунд, € 60 млн

Калвин Филлипс (26 лет, полузащитник) — «Лидс Юнайтед», € 48,75 млн

Штефан Ортега (29 лет, вратарь) — «Арминия», бесплатно

Эрлинг Холанд | Источник: Reuters

Ушли:

Рахим Стерлинг (27 лет, нападающий) — «Челси», € 56,2 млн

Габриэл Жезус (25 лет, нападающий) — «Арсенал», € 52,2 млн

Александр Зинченко (25 лет, защитник) — «Арсенал», € 35 млн

Педро Порро (22 года, защитник) — «Спортинг», € 8,5 млн

Коу Итакура (25 лет, защитник) — «Боруссия» Мёнхенгладбах, € 5 млн

Арьянет Мурич (23 года, вратарь) — «Бёрнли», € 3 млн

Фернандиньо (37 лет, полузащитник) — «Атлетико Паранаэнсе», бесплатно

Даниэль Арзани (23 года, нападающий) — «Макартур», бесплатно

Рётаро Месино (24 года, нападающий) — «Гамба Осака», бесплатно

Янхель Эррера (24 года, полузащитник) — «Жирона», аренда

Зак Стеффен (27 лет, вратарь) — «Мидлсбро», аренда

Диего Роса (19 лет, полузащитник) — «Визела», аренда

Рахим Стерлинг | Источник: AP 2022

«Ливерпуль»: сохранили Салаха и выложили гору денег за замену для Мане

У «Ливерпуля» лето получилось не менее насыщенным, чем у главного конкурента. Клуб пошёл навстречу Садио Мане и отпустил того в «Баварию», после чего купил замену — за Дарвина Нуньеса пришлось выложить € 75 млн.

Несмотря на мощный трансфер, главный успех «Ливерпуля» этим летом — новый контракт Мохамеда Салаха. С египтянином очень долго не могли согласовать условия, но после продажи Мане зарплатная ведомость расчистилась. Теперь Салах сможет радовать «Энфилд» до лета 2025-го. Заодно «Ливерпуль» уговорил старика Джеймса Милнера остаться ещё на год и продлил Джо Гомеса до 2027-го.

Пришли:

Дарвин Нуньес (23 года, нападающий) — «Бенфика», € 75 млн

Фабиу Карвалью (19 лет, полузащитник) — «Фулхэм», € 5,9 млн

Кельвин Рэмси (18 лет, защитник) — «Абердин», € 4,9 млн

Дарвин Нуньес | Источник: Reuters

Ушли:

Садио Мане (30 лет, нападающий) — «Бавария», € 32 млн

Неко Уильямс (21 год, защитник) — «Ноттингем Форест», € 20 млн

Такуми Минамино (27 лет, нападающий) — «Монако», € 15 млн

Марко Груич (26 лет, полузащитник) — «Порту», € 9 млн

Бен Дэвис (26 лет, защитник) — «Рейнджерс», € 4,7 млн

Дивок Ориги (27 лет, нападающий) — «Милан», бесплатно

Шеи Оджо (25 лет, нападающий) — «Кардифф», бесплатно

Бен Вудбёрн (22 года, полузащитник) — «Престон», бесплатно

Рис Уильямс (21 год, защитник, «Блэкпул») — аренда

Лорис Кариус (29 лет, вратарь, без клуба) — истёк контракт

Садио Мане | Источник: Reuters

«Челси»: бесплатно упустили основных защитников и в спешке закупаются

Самый многострадальный топ-клуб Англии. Роман Абрамович вынужденно продал «Челси» американцу Тодду Боэли, затем Лондон покинул один из лучших переговорщиков Европы в лице Марины Грановской. Результаты печальные: сразу два основных защитника ушли бесплатно. Зато «Челси» купил Рахима Стерлинга и Калиду Кулибали. Правда, этого всё ещё недостаточно — даже Томас Тухель так считает.

Справедливости ради, кое-кого «Челси» всё-таки сохранил. «Барселона» в своём наглом стиле переманивала Сесара Аспиликуэту, но капитана всё же уговорили остаться в Англии. Теперь он на контракте до лета 2024-го.



Пришли:

Рахим Стерлинг (27 лет, нападающий) — «Манчестер Сити», € 56,2 млн

Калиду Кулибали (31 год, защитник) — «Наполи», € 38 млн

Карни Чуквуэмека (18 лет, полузащитник) — «Астон Вилла», € 17,9 млн

Гэбриел Слонина (18 лет, вратарь) — «Чикаго Файр», € 9,09 млн (остался в аренде)

Ушли:

Ромелу Лукаку (29 лет, нападающий) — «Интер», аренда за € 8 млн

Антонио Рюдигер (29 лет, защитник) — «Реал», бесплатно

Андреас Кристенсен (26 лет, защитник) — «Барселона», бесплатно

Джейк Кларк-Салтер (24 года, защитник) — «Куинз Парк Рейнджерс», бесплатно

Дэниел Дринкуотер (32 года, полузащитник) — без клуба, истёк контракт

Чарли Мусонда (25 лет, полузащитник) — без клуба, истёк контракт

Сауль Ньигес (27 лет, полузащитник) — «Атлетико», конец аренды

Ромелу Лукаку | Источник: AP 2022

«Тоттенхэм»: точечно усилились более чем на € 100 млн

Вероятно, лучшее межсезонье среди топ-клубов АПЛ. Антонио Конте явно заранее решил, чего хочет от этого лета. И получил! В итоге «Тоттенхэм» усилил все позиции, кроме центра полузащиты, и уверенно шагает в новый сезон.



С новыми контрактами тут всё скромно. Клуб продлил только Бена Дэвиса — до лета 2025-го.



Ришарлисон | Источник: Reuters

Пришли:

Ришарлисон (25 лет, нападающий) — «Эвертон», € 58 млн

Ив Биссума (25 лет, полузащитник) — «Брайтон», € 29,2 млн

Джед Спенс (21 год, защитник) — «Мидлсбро», € 14,7 млн

Иван Перишич (33 года, полузащитник) — «Интер», бесплатно

Фрейзер Форстер (34 года, вратарь) — «Саутгемптон», бесплатно

Клеман Лангле (27 лет, защитник) — «Барселона», аренда

Ушли:

Стивен Бергвейн (24 года, нападающий) — «Аякс», € 31,25 млн

Кэмерон Картер-Викерс (24 года, защитник) — «Селтик», € 7 млн

Джек Кларк (21 год, нападающий) — «Сандерленд»

Джо Родон (24 года, защитник) — «Ренн», аренда

«Арсенал»: потратили больше всех и купили двух чемпионов

Микель Артета хотел купить Габи Жезуса и Александра Зинченко — и купил. С учётом остальных усилений клуб потратил больше всех в этом списке — более € 132 млн. А заодно раскидал тех, кто был не нужен главному тренеру. Осталось только наконец заползти в Лигу чемпионов.

С новыми контрактами у «Арсенала» ситуация такая же, как у соседей по Северному Лондону. Продлён только Мохамед Эльнени — до лета 2023 года.



Пришли:

Габриэл Жезус (25 лет, нападающий) — «Манчестер Сити», € 52,2 млн

Александр Зинченко (25 лет, защитник) — «Манчестер Сити», € 35 млн

Фабиу Виейра (22 года, полузащитник) — «Порту», € 35 млн

Мэтт Тёрнер (28 лет, вратарь) — «Нью-Инглэнд Революшн», € 6,36 млн

Маркиньос (19 лет, нападающий) — «Сан-Паулу», € 3,5 млн.

Габриэл Жезус | Источник: Reuters

Ушли:

Маттео Гендузи (23 года, полузащитник) — «Марсель», € 11 млн

Бернд Лено (30 лет, вратарь) — «Фулхэм», € 3,6 млн

Костас Мавропанос (24 года, защитник) — «Штутгарт», € 3,2 млн

Александр Ляказетт (31 год, нападающий) — «Лион», бесплатно

Нуну Тавареш (22 года, защитник) — «Марсель», аренда

Остон Трасти (23 года, защитник) — «Бирмингем», аренда.

«Манчестер Юнайтед»: распустили половину старого состава и приютили Эриксена

Главное изменение в «МЮ» — новый главный тренер. Эрик тен Хаг сразу же привёз из Нидерландов двух новичков и подписал Кристиана Эриксена, вернувшегося в игру после проблем с сердцем. А ещё клуб отпустил целую толпу футболистов. Кто-то из них в Манчестере явно пересидел, но бесплатно упустить Поля Погба — это явно недочёт. Transfermarkt оценивает француза почти в € 50 млн, а покупали его вообще за € 105 млн.



Последняя интрига для болельщиков «МЮ» перед новым сезоном — судьба Криштиану Роналду. Португалец явно не горит желанием играть в Лиге Европы, но, кажется, никто из других клубов не спешит брать его на жирный контракт.

Пришли:

Лисандро Мартинес (24 года, защитник) — «Аякс», € 57,37 млн

Тирелл Маласиа (22 года, защитник) — «Фейеноорд», € 15 млн

Кристиан Эриксен (30 лет, полузащитник) — «Брентфорд», бесплатно

Ушли:

Андреас Перейра (26 лет, полузащитник) — «Фулхэм», € 9,5 млн

Поль Погба (29 лет, полузащитник) — «Ювентус», бесплатно

Джесси Лингард (29 лет, полузащитник) — «Ноттингем Форест», бесплатно

Неманья Матич (33 года, полузащитник) — «Рома», бесплатно

Алекс Теллес (29 лет, защитник) — «Севилья», аренда

Дин Хендерсон (25 лет, вратарь) — «Ноттингем Форест», аренда

Альваро Фернандес (19 лет, защитник) — «Престон», аренда

Эдинсон Кавани (35 лет, нападающий) — без клуба, истёк контракт

Хуан Мата (34 года, полузащитник) — без клуба, истёк контракт

Ли Грант (39 лет, вратарь) — завершил карьеру