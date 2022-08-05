Как изменились топ-клубы АПЛ за лето? Все, что нужно знать перед новым сезоном
Больше всех внезапно потратил «Арсенал». А у «Челси» проблемы.
Больше всех внезапно потратил «Арсенал». А у «Челси» проблемы.
Дождались, новый сезон АПЛ стартует уже сегодня, 5 августа! Как и положено в самой богатой лиге Европы, этим летом в топ-командах произошли важные изменения, о которых обязательно нужно знать, прежде чем включать трансляцию. Специально для тех, кто не уследил за всеми обновлениями, рассказываем, что английские гранды представляют собой после насыщенного межсезонья.
Начнём с чемпиона. Летом «Сити» потратил больше € 100 млн, хотя оформил всего два трансфера. Главная покупка — разумеется, Эрлинг Холанд. Нападающий пошёл по стопам отца, который тоже в своё время играл за «Сити». Ожидания от норвежца бешеные, так что придётся сразу же разрывать.
Не забыли в «Сити» и о продлении контрактов. Вратарь-ветеран Скотт Карсон остался в команде ещё на год, а Рияд Марез подписался до лета 2025-го.
Пришли:
Ушли:
У «Ливерпуля» лето получилось не менее насыщенным, чем у главного конкурента. Клуб пошёл навстречу Садио Мане и отпустил того в «Баварию», после чего купил замену — за Дарвина Нуньеса пришлось выложить € 75 млн.
Несмотря на мощный трансфер, главный успех «Ливерпуля» этим летом — новый контракт Мохамеда Салаха. С египтянином очень долго не могли согласовать условия, но после продажи Мане зарплатная ведомость расчистилась. Теперь Салах сможет радовать «Энфилд» до лета 2025-го. Заодно «Ливерпуль» уговорил старика Джеймса Милнера остаться ещё на год и продлил Джо Гомеса до 2027-го.
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Ушли:
Самый многострадальный топ-клуб Англии. Роман Абрамович вынужденно продал «Челси» американцу Тодду Боэли, затем Лондон покинул один из лучших переговорщиков Европы в лице Марины Грановской. Результаты печальные: сразу два основных защитника ушли бесплатно. Зато «Челси» купил Рахима Стерлинга и Калиду Кулибали. Правда, этого всё ещё недостаточно — даже Томас Тухель так считает.
Справедливости ради, кое-кого «Челси» всё-таки сохранил. «Барселона» в своём наглом стиле переманивала Сесара Аспиликуэту, но капитана всё же уговорили остаться в Англии. Теперь он на контракте до лета 2024-го.
Пришли:
Ушли:
Вероятно, лучшее межсезонье среди топ-клубов АПЛ. Антонио Конте явно заранее решил, чего хочет от этого лета. И получил! В итоге «Тоттенхэм» усилил все позиции, кроме центра полузащиты, и уверенно шагает в новый сезон.
С новыми контрактами тут всё скромно. Клуб продлил только Бена Дэвиса — до лета 2025-го.
Пришли:
Ушли:
Микель Артета хотел купить Габи Жезуса и Александра Зинченко — и купил. С учётом остальных усилений клуб потратил больше всех в этом списке — более € 132 млн. А заодно раскидал тех, кто был не нужен главному тренеру. Осталось только наконец заползти в Лигу чемпионов.
С новыми контрактами у «Арсенала» ситуация такая же, как у соседей по Северному Лондону. Продлён только Мохамед Эльнени — до лета 2023 года.
Пришли:
Габриэл Жезус (25 лет, нападающий) — «Манчестер Сити», € 52,2 млн
Александр Зинченко (25 лет, защитник) — «Манчестер Сити», € 35 млн
Фабиу Виейра (22 года, полузащитник) — «Порту», € 35 млн
Мэтт Тёрнер (28 лет, вратарь) — «Нью-Инглэнд Революшн», € 6,36 млн
Маркиньос (19 лет, нападающий) — «Сан-Паулу», € 3,5 млн.
Ушли:
Маттео Гендузи (23 года, полузащитник) — «Марсель», € 11 млн
Бернд Лено (30 лет, вратарь) — «Фулхэм», € 3,6 млн
Костас Мавропанос (24 года, защитник) — «Штутгарт», € 3,2 млн
Александр Ляказетт (31 год, нападающий) — «Лион», бесплатно
Нуну Тавареш (22 года, защитник) — «Марсель», аренда
Остон Трасти (23 года, защитник) — «Бирмингем», аренда.
Главное изменение в «МЮ» — новый главный тренер. Эрик тен Хаг сразу же привёз из Нидерландов двух новичков и подписал Кристиана Эриксена, вернувшегося в игру после проблем с сердцем. А ещё клуб отпустил целую толпу футболистов. Кто-то из них в Манчестере явно пересидел, но бесплатно упустить Поля Погба — это явно недочёт. Transfermarkt оценивает француза почти в € 50 млн, а покупали его вообще за € 105 млн.
Последняя интрига для болельщиков «МЮ» перед новым сезоном — судьба Криштиану Роналду. Португалец явно не горит желанием играть в Лиге Европы, но, кажется, никто из других клубов не спешит брать его на жирный контракт.
Пришли:
Ушли:
Михаил Рождественский